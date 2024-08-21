أسطورة الحراسة الألمانية يعتزل اللعب الدولي

أعلن الحارس المخضرم مانويل نوير، الأربعاء، اعتزاله اللعب الدولي، منهيًا بذلك مسيرته الطويلة مع المنتخب الألماني “المانشافت” التي امتدت 15 عامًا وتوج خلالها بلقب كأس العالم في البرازيل 2014.

وقال نوير في مقطع “فيديو” على “إنستغرام”: “بعد مناقشات طويلة ومكثفة مع عائلتي وأصدقائي، قررت إنهاء مسيرتي مع المنتخب. أي شخص يعرفني يعرف أن قرارًا من هذا النوع لم يكن سهلًا بالنسبة لي”.

وأضاف نوير أنه يريد التركيز بشكل كامل على فريقه بايرن ميونيخ، الذي يسعى لاستعادة لقب الدوري المحلي من باير ليفركوزن والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيقام على ملعبه “أليانز أرينا”، هذا الموسم.

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وتحدث نوير عن الأعوام التي أمضاها وهو حارس مرمى منتخب بلاده، قائلًا: “كانت فترة رائعة جعلتني ما أنا عليه الآن، وأنا فخور جدًا بها”.

وأضاف: “الفوز بكأس العالم 2014 والأجواء المميزة خلال كأس أوروبا 2024 هما أبرز ما أنا ممتن له”.

وتابع نوير: “كان شرفًا لي أن أحمل شارة قيادة منتخبنا الوطني حتى عام 2023، لقد أحببت ارتداء قميص ألمانيا”.

وكشف نوير (38 عامًا) في بداية بطولة أوروبا التي استضافتها ألمانيا هذا الصيف وودعت من ربع النهائي بعد الخسارة أمام إسبانيا 1-2 بعد التمديد، أنه سيحسم مستقبله مع المنتخب بعد نهاية البطولة القارية، التي كانت المشاركة الكبرى الثامنة له بألوان بلاده.

بدأ نوير مسيرته الدولية في 2009، وكانت بطولة يورو 2024 آخر البطولات الكبيرة التي شارك فيها، حيث خاض ما مجموعه 124 مباراة.

ومن أبرز إنجازات نوير، التتويج بلقب مونديال البرازيل 2014، والحصول على المركز الثالث في مونديال جنوب إفريقيا 2010، في حين فشل في حصد لقب بطولة أوروبا في النسخ كلها التي شارك فيها (من 2012 حتى 2024).

وانضم نوير إلى 3 نجوم كبار آخرين انتهى مشوارهم مع “المانشافت” بعد الخسارة أمام إسبانيا، وهم توني كروس وتوماس مولر وإيلكاي غوندوغان.