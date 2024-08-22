أكثر من 7 ملايين مشترك خلال ساعات.. مشروع جديد لرونالدو على الإنترنت

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي لكرة القدم، تحقيق أرقام قياسية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أطلق قناة عبر موقع (يوتيوب)، التي جذبت أكثر من مليون مشترك في أقل من ساعتين.

وبعد ساعات قليلة من بدء القناة، تجاوز عدد المشتركين بها أكثر من 7.4 ملايين.

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وقال رونالدو، 39 عامًا، عبر منصات التواصل الاجتماعي: “انتهى الانتظار. باتت قناتي متاحة على يوتيوب! اشتركوا وانضموا إلي في هذه الرحلة الجديدة”.

وفي أكثر من ساعة واحدة، جذبت قناة لاعب ريال مدريد ويوفنتوس السابق 1.41 مليون مشترك.

ويحظى رونالدو بشعبية كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي إذ يتابعه 636 مليون متابع عبر (إنستغرام)، و170 مليون متابع عبر (فيسبوك)، و112.5 مليون عبر (إكس).

وفي نهاية عام 2022، أعلن نادي النصر السعودي ضم المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعقد يمتد حتى 2025.

وخسر النصر نهائي كأس السوبر السعودية 4-1 أمام الهلال، قبل أيام.