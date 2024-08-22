الزمالك يغادر كأس مصر مبكرا.. كيف تفاعل مشجعوه؟

أقصى نادي طلائع الجيش، مساء الأربعاء، نادي الزمالك من بطولة كأس مصر من الدور الـ16.

وحقق نادي طلائع الجيش المفاجأة وتغلب على الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف.

وسجل لنادي الزمالك أحمد عبد الرحيم هدفهم الوحيد في الدقيقة 80، وذلك قبل أن يسجل محمد حمدي ذكي هدف التعادل للطلائع في الدقيقة السادسة من الوقت الإضافي المحتسب عقب نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

ويلتقي طلائع الجيش مع الإسماعيلي في دور الـ8 بكأس مصر يوم السبت 24 أغسطس/آب الجاري.

وأدى الخروج المبكر لنادي الزمالك من كأس مصر إلى انتقادات وهجوم واسع من قبل جماهيره، وسخرية من قبل مشجعي النوادي الأخرى.

ماهو المنطق من إراحة اللاعبين علي حساب النادي واعصاب الجماهير ؟؟ هي اللاعيبة دي بتلعب ببلاش؟؟ ايه كم الضغط الزياده اللي اتعرضوله بمقارنه بالخصوم؟؟ حسبي الله ونعم الوكيل ، اخرك تدير مركز شباب pic.twitter.com/U3c2sh7ESD — ألعاب صالات الزمالك (@Zschallgames) August 21, 2024

الزمالك و اسم الزمالك و كيان الزمالك و جمهور الزمالك لا يستحق مرتضي منصور و مجلسه ولا يتسحق حسين لبيب و مجلسه ولا يستحق مطبلاتية و لجان المجالس دي والله اسم الزمالك اكبر منكم كلكم يا شوية خونة بايعين النادي و جمهوره — Tamer Said (@mooooora777) August 21, 2024

ووجهت الجماهير غضبها على المدرب الذي اعتمد في هذه المباراة بشكل واسع على الناشئين، بينما هاجم آخرون رئيس النادي.

حضرتك كنت جاي لجنة مؤقتة

ايه اللي حضرتك عملتة علشان تبقي رئيس نادي الزمالك انا معرفش بصراحة ايه الانجاز اللي حضرتك عملتة اقسم بالله معرف يافندم لو حضرتك مش قد الزمالك استقيل لو مرتضي منصور كان رئيس النادي مكنش هيضيع بطولة سهلة زي دي حرام عليكم اقسم بالله حرام عليكم امشي بقي pic.twitter.com/pCT2K6fukB — الاعــلامـي / عـبـده اشــرف 🇦🇹 (@abdoashrraf) August 21, 2024

فيما سخر جمهور الغريم النادي الأهلي من الهزيمة.

#الزمالك

ح تعملوا فرقه محترمه وتجيب بطولات امتي ❓ pic.twitter.com/SDdZQIzPA9 — C/Moh Hassan (@ad68785450d7448) August 21, 2024

الزمالك لا دوري ولا كاس 🤷‍♀️😂😂 كل عيش وانسي اللي حصل من طلائع الجيش😉😂😂😂😂😂😂🔥 pic.twitter.com/qSiaT8gdNM — ⒿⒶⓈⓂⒾⓃⒺ (@ahly234) August 21, 2024