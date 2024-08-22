رياضة|مصر

الزمالك يغادر كأس مصر مبكرا.. كيف تفاعل مشجعوه؟

نادي الزمالك يغادر مبكرًا من بطولة كأس مصر
نادي الزمالك يغادر مبكرًا من بطولة كأس مصر (منصات التواصل)
22/8/2024-|آخر تحديث: 22/8/202401:04 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

أقصى نادي طلائع الجيش، مساء الأربعاء، نادي الزمالك من بطولة كأس مصر من الدور الـ16.

وحقق نادي طلائع الجيش المفاجأة وتغلب على الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف.

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وسجل لنادي الزمالك أحمد عبد الرحيم هدفهم الوحيد في الدقيقة 80، وذلك قبل أن يسجل محمد حمدي ذكي هدف التعادل للطلائع في الدقيقة السادسة من الوقت الإضافي المحتسب عقب نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

ويلتقي طلائع الجيش مع الإسماعيلي في دور الـ8 بكأس مصر يوم السبت 24 أغسطس/آب الجاري.

وأدى الخروج المبكر لنادي الزمالك من كأس مصر إلى انتقادات وهجوم واسع من قبل جماهيره، وسخرية من قبل مشجعي النوادي الأخرى.

ووجهت الجماهير غضبها على المدرب الذي اعتمد في هذه المباراة بشكل واسع على الناشئين، بينما هاجم آخرون رئيس النادي.

فيما سخر جمهور الغريم النادي الأهلي من الهزيمة.

المصدر : الجزيرة مباشر