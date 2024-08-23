أنور الغازي يتبرع بثلث أموال تعويضه من ماينز الألماني لأطفال غزة

أعلن النجم الهولندي من أصول مغربية أنور الغازي، التبرع بمبلغ كبير من مستحقاته التي حصل عليها من ناديه السابق ماينز الألماني، للأطفال في قطاع غزة.

وقال الغازي في بيان نشره عبر حسابه في “إكس”، اليوم الجمعة، بعد تلقيه مستحقاته من نادي ماينز، إن الخلاف مع النادي لم يكن أبدًا حول المال، في إشارة إلى ثباته على موقفه الداعم لغزة.

وقال الغازي، إنه يريد أن يستغل تسلمه للأموال اليوم، في توجيه الشكر لنادي ماينز “الأول، لأنني أتبرع من هذه الأموال بـ500 ألف يورو (اليورو يساوي 1.12 دولار أمريكي) من أجل دعم الأطفال في قطاع غزة، لقد أسهمتم ماليًا من خلالي في جعل حياة الأطفال في غزة أفضل”.

أما الأمر الآخر فهو “خلال محاولة النادي إسكاتي، إلا أنني أصبحت صوتًا للدفاع عن المضطهدين في غزة”.

وبسبب دعمه لغزة، في منشورات على حساباته المختلفة منذ بدأ العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الذي جاء بالتزامن مع انضمام اللاعب لنادي ماينز، قرر الأخير فسخ عقد اللاعب بعد أن أصر على دعمه لفلسطين، وبعد أن ادعى النادي اعتذاره من موقفه.

وفي 12 يوليو/تموز الماضي، أصدرت محكمة العمل بمدينة ماينز الألمانية، حكمًا بعدم صحة فسخ نادي ماينز لتعاقده مع الغازي، وحسب وسائل إعلام ألمانية، فقد حكمت المحكمة على النادي بدفع أكثر من 1.63 مليون يورو للاعب (اليورو يساوي 1.12 دولار أمريكي).

واحتفى ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بموقف اللاعب الذي انضم مؤخرًا لنادي كارديف سيتي الإنجليزي، وعدّه البعض “موقفًا تاريخيًا”، فيما وجّه آخرون رسالة للاعبين آخرين بأن يتخذوا مواقف واضحة لدعم القضية الفلسطينية.

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البطل المغربي أنور الغازي يصنع التاريخ الآن ويدعس النادي الألماني الذي قرر طرده وعزله وسرقة أمواله بسبب دعمه لغزة انور الغازي كسب القضية ضدهم وقرر التبرع بنصف مليون دولار إلى اطفال غزة موقف تاريخي pic.twitter.com/bzjnsE46u7 — MO (@Abu_Salah9) August 23, 2024

بعد مشكلة أنور الغازي مع نادي ماينز وفسخ التعاقد معاه رفع قضية ضدهم واتحكم له بـ مليون ونص دولار بعد ما استلم الفلوس منهم كتب البيان ده هنا على تويتر فخر العرب الحقيقي ❤ pic.twitter.com/0EgCQWBN5d — Trend Ahlawy _ تريند أهلاوي (@Trend_Ahlawy) August 23, 2024