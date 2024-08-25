أرسنال يحقق فوزا بهدفين على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي (فيديو)

حقق فريق أرسنال فوزا ثمينا على مضيفه أستون فيلا بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم السبت.

وانتزع الفريق اللندني نقاط المباراة بهدفين في الشوط الثاني حيث تقدم بهدف البلجيكي لياندرو تروسارد في الدقيقة 67 بعد ثوان قليلة من مشاركته بديلا.

وأضاف لاعب الوسط الغاني توماس بارتي الهدف الثاني في الدقيقة 77 بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء.

ورفع أرسنال رصيده إلى 6 نقاط محققا العلامة الكاملة ليتساوى مع فريقَي برايتون ومانشستر سيتي حامل اللقب بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 3 نقاط.

ورد أرسنال اعتباره بهذا الفوز من خسارته في مباراتي الموسم الماضي أمام أستون فيلا، مما كان أحد أسباب خسارة الفريق اللندني لقب الدوري لصالح مانشستر سيتي الذي فاز به للموسم الرابع على التوالي.

وينتظر أرسنال اختبارا صعبا في الجولة القادمة عندما يلاقي ضيفه برايتون على ملعب الإمارات يوم 31 من أغسطس/آب الجاري، بينما سيحل أستون فيلا ضيفا على ليستر سيتي الذي اكتفى بنقطة واحدة في أول جولتين.

وارتبك أوناي إيمري مدرب أستون فيلا بشدة في أول ربع ساعة من بداية اللقاء متأثرا بالضغط الشرس من منافسه وسقوط أكثر من لاعب متأثرا بإصابات مختلفة مثل الثلاثي أمادو أونانا وليون بايلي وماتي كاش الذي خرج في الدقيقة 16 متأثرا بإصابة عضلية ليشارك مكانه الصربي كوستا نيديليكوفيتش.

لكن أرسنال لم يستغل صحوة البداية حيث لعب بوكايو ساكا كرة عرضية سقطت من يد الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز لترتد إلى ديكلان رايس الذي سددها ضعيفة في أحضان الحارس.

وفي الدقيقة 15، سدد ساكا كرة بيسراه أبعدها إيمليانو مارتينيز بأطراف أصابعه إلى ركلة ركنية.

ووسط سيطرة الفريق اللندني، أخطأ مدافعه البرازيلي غابرييل ماجاليس بالتباطؤ في تمرير الكرة ليخطفها مورجان روغرز ويلعبها إلى أولي واتكينز الذي سدد بجوار القائم الأيمن لتضيع فرصة هدف محقق على أصحاب الأرض في الدقيقة 25.

واستعاد أرسنال نشاطه مجددا لكن مهاجمه الألماني كاي هافيرتز أضاع فرصتين خطيرتين لعدم استفادته من تمريرة زميله البرازيلي غابرييل مارتينلي.

وكاد أستون فيلا يقلب الطاولة على ضيفه في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول من اختراق للنشيط مورغان روجرز داخل منطقة الجزاء ولكن كرته العرضية أبعدها الحارس الإسباني ديفيد رايا.

تغيّر السيناريو في الشوط الثاني الذي بدأه أستون فيلا بهجوم شرس ومحاولات خطيرة على مرمى أرسنال في أول ربع ساعة حيث سدد لاعب الوسط البلجيكي أمادو أونانا كرة ارتدت من العارضة إلى أولي واتكينز الذي سددها برأسه لكن الحارس الإسباني ديفيد رايا أنقذ مرماه ببراعة في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 60، استقبل روجرز كرة عرضية داخل منطقة الجزاء قابلها بتسديدة مباشرة مرت بجوار القائم الأيمن.

ووسط صحوة أصحاب الأرض، لعب بوكايو ساكا كرة عرضية من الجهة اليمنى غيرت مسارها بعد الارتطام بأقدام أحد مدافعي أستون فيلا لتصل إلى لياندرو تروسارد الذي قابلها بتسديدة مباشرة في الشباك، ليسجل الهدف الأول لأرسنال من أول لمسة بعد ثوان قليلة من مشاركته بديلا للبرازيلي مارتينلي.

وارتبك فريق أستون فيلا بعد الهدف، ليستقبل مرماه هدفا ثانيا سجله لاعب الوسط الغاني توماس بارتي بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء بعد تمهيد مميز من الجناح المتألق بوكايو ساكا، وبعد 4 دقائق سدد مارتن أوديغارد كرة فوق العارضة في الدقيقة 81.

وتحرك أرتيتا مدرب أرسنال لتنشيط الصفوف بتبديلين في الدقائق الأخيرة حيث أشرك الوافد الجديد ريكاردو كالافيوري وريس نيلسون مكان يورين تيمبر وساكا.

وبهذا يحقق أرسنال العلامة الكاملة بعد جولتين، ليظل على المسار الصحيح للمنافسة على اللقب.