حقق فوزه الأول هذا الموسم.. ملخص فوز ريال مدريد على بلد الوليد بثلاثية نظيفة في الدوري الإسباني (فيديو)

حقق ريال مدريد فوزه الأول هذا الموسم في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وهزم ضيفه بلد الوليد، اليوم الأحد، بثلاثية نظيفة في المرحلة الثانية للبطولة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفي الدقيقة 50، سدد فالفيردي كرة قوية من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وأضاف إبراهيم دياز الهدف الثاني في الدقيقة 88، قبل أن يمرر الكرة لاندريك في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليسجل الهدف الثالث للريال.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في الدوري برصيد 4 نقاط من مباراتين، بفارق نقطتين خلف برشلونة وسيلتا فيغو في الصدارة.

وتعادل الريال مع مايوركا بهدف لكل منهما في مباراة الجولة الأولى في مستهل مشوار الفريق الملكي للدفاع عن لقبه، وسيواجه مضيفه لاس بالماس في المرحلة التالية، الخميس المقبل.

في المقابل، توقف رصيد بلد الوليد عند 3 نقاط، من الفوز على ضيفه إسبانيول، ليحتل المركز الثامن في ترتيب المسابقة.