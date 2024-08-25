شاهد: ملخص فوز برشلونة على أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني

قاد المهاجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي فريقه برشلونة للفوز على ضيفه أتلتيك بلباو بنتيجة 2-1، ضمن المرحلة الثانية في الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويُعَد هذا الفوز الثاني على التوالي الذي يسهم فيه ليفاندوفسكي (36 عامًا)، حيث سبق أن قلب تأخر فريقه إلى فوز أمام فالنسيا بتسجيل هدفي اللقاء 2-1.

برشلونة، بقيادة المدرب الألماني هانزي فليك الذي حل محل تشافي هيرنانديز، يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن سيلتا فيغو، الذي فاز على فالنسيا 3-1.

وفرض الفريق الكتالوني سيطرته أمام بلباو، الذي حقق أفضل ترتيب له في “لا ليغا” منذ 2014 وكأس الملك العام الماضي، وهو إنجاز انتظره منذ 40 عامًا.

شهدت المباراة عودة بيدري إلى تشكيلة برشلونة عقب تعافيه من الإصابة. كما عاد إينيغو ليكيو ونيكو وليامس إلى صفوف بلباو.

وكان فليك يأمل الاستفادة من داني أولمو، لكن مع عدم تسجيله بسبب الصعوبات المالية، اكتفى أولمو بالجلوس في المدرجات.

افتتح برشلونة التسجيل بعد 24 دقيقة عبر لامين جمال، الذي سدد كرة قوية حوَّلها ليكيو برأسه إلى الشباك.

وفي الدقيقة 36، كاد ليفاندوفسكي يسجل الهدف الثاني لكن الكرة أصابت القائم.

وفي الدقيقة 42، لجأ الحكم إلى تقنية الـ”VAR” لاحتساب ركلة جزاء سجلها أويان سانكيت بعد خطأ على أليكس بيرنغير.

في الشوط الثاني، كاد القائم يمنع ليفاندوفسكي مرة أخرى من التسجيل، لكن البولندي نجح في اقتناص هدف الفوز في الدقيقة 75 بعد تمريرة عرضية من بيدري.

ولم يخسر برشلونة مباراته الافتتاحية على أرضه في موسم جديد منذ عام 2010.

وفي مباراة أخرى، فاز أوساسونا على ريال مايوركا 1-0. وتُستكمل الجولة بمباريات مثيرة، أبرزها مواجهة ريال مدريد حامل اللقب مع بلد الوليد، وأتلتيكو مدريد مع جيرونا.