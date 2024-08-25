صلاح يقود ليفربول للفوز بثنائية نظيفة على برينتفورد في الدوري الإنجليزي (فيديو)

حقق فريق ليفربول فوزًا مستحقًا على برينتفورد بهدفين دون رد، مساء الأحد، في المباراة التي جمعتهما على المستطيل الأخضر لملعب انفيلد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

بداية وصفت بالمريحة (لأرنه سلوت) مدرب ليفربول بعد سيطرة فريقه على المباراة مبكرًا، بتسجيل هدف الافتتاح عبر لويس دياز الذي استغل هجمة مرتدة ترجمها بإحراز هدفه الأول هذا الموسم في الزاوية العليا للمرمى بعد 13 دقيقة من بداية المباراة.

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ومع أن ردود برنتفورد كانت جيدة، إذ اقترب من تسجيل هدفين بضربتي رأس في كلا الشوطين، إلا أن محمد صلاح أنهى آمال الزوار في تحقيق أي شيء من رحلتهم إلى أنفيلد بتسجيل هدف ثان قبل 20 دقيقة من النهاية.

وحقق المدرب الهولندي سلوت انتصارين حتى الآن بنتيجة 2-صفر في مباراتين، عقب تولي المهمة الصعبة المتمثلة في الحلول بديلًا ليورغن كلوب في منصب مدرب ليفربول، حيث ستكون أمامه رحلة صعبة أمام مانشستر يونايتد في الجولة المقبلة.

ويشار إلى أنه ومنذ العام 1991 بقيادة المدرب غرايم سونيس لم يتمكن أي مدرب لليفربول من الفوز في أول مباراتين له في الدوري، لكن خليفة كلوب تمكن على الفور من تحقيق هذا الإنجاز في ملعب أنفيلد بعد هدفي دياز وصلاح.

ودخل برنتفورد، الذي لعب من دون المهاجم النجم إيفان توني مرة أخرى مع استمرار التكهنات بشأن مستقبله، لأجواء المنافسة، لكنه لم يتمكن من فرض مدة من الضغط المتواصل قبل نهاية الشوط الأول، فيما ضاعف ليفربول النتيجة لصالحه بعد الاستراحة مسجلًا الهدف الثاني بتسديدة متقنة لصلاح ليحسم الفوز لفريقه، ويصبح خامس أفضل هدافي ليفربول على استاد أنفيلد في المسابقات جميعها برصيد 118 هدفًا.