الفيفا يحدد مكان إقامة مباريات فلسطين بتصفيات كأس العالم 2026
وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على إقامة مباريات المنتخب الفلسطيني القادمة في تصفيات كأس العالم 2026 على أرضه وبين جماهيره.
وفي بيان نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي، الأربعاء، ذكر اتحاد الكرة الفلسطيني “تلقينا خلال الأيام الماضية، قرارًا من فيفا، والاتحاد الآسيوي للعبة، بإقامة مباراة منتخبي فلسطين والأردن ضمن تصفيات مونديال 2026 على استاد فيصل الحسيني بفلسطين”.
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وأضاف البيان “تلقينا أمس الثلاثاء رسالة من الاتحادين الآسيوي والدولي، مفادها تعذر إقامة المباراة في فلسطين نظرًا لضيق الوقت، وخشية من أن يقوم الاحتلال الإسرائيلي بعرقلة وصول الأشقاء الأردنيين، وأيضًا عرقلة دخول الكوادر الفنية المكلفة بالإشراف على المباراة، ووفدي الاتحادين الآسيوي والدولي، ولذلك ارتأينا مضطرين أن نلعب هذه المباراة فقط في ماليزيا”.
وشدد اتحاد الكرة الفلسطيني “إننا في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم نؤكد أن الترتيبات جارية لاستضافة المباراة الثانية على ملعبنا لمنتخبنا في التصفيات أمام شقيقه الكويتي في 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل على أرض فلسطين”.
#بيان_صحفي صادر عن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بخصوص مباراة فلسطين 🇵🇸 والأردن 🇯🇴 في تصفيات #كأس_العالم 2026 🏆 #فلسطين #الفدائي_إلى_المونديال #FIFAWorldCup pic.twitter.com/cRkDZAmqvw
— الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم (@PSFA28) August 28, 2024
ويشارك منتخب فلسطين للمرة الأولى في تاريخه بالدور الثالث (الأخير) من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026، المقرر في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حيث يوجد في المجموعة الثانية برفقة منتخبات كوريا الجنوبية والعراق وسلطنة عمان، بالإضافة للأردن والكويت، حيث يتأهل المتصدر والوصيف للنهائيات مباشرة.