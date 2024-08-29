نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2024 بشكلها الجديد

أوقعت قرعة دوري أبطال أوروبا 2024، التي أُجريت الخميس في موناكو، ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في مواجهة قوية مع وصيفه بوروسيا دورتموند الألماني في المرحلة الأولى من النسخة الجديدة للمسابقة، كما تضم المجموعة فرق ليفربول الإنجليزي وميلان الإيطالي، إلى جانب 5 فرق أخرى من مستويات أدنى.

وسيواجه ريال مدريد، المصنّف في المستوى الأول، كلًا من أتالانتا الإيطالي، سالزبورغ النمساوي، ليل الفرنسي، شتوتغارت الألماني وبريست الفرنسي.

وتشهد النسخة الجديدة من دوري الأبطال مشاركة 36 ناديًا، حيث يلعب كل فريق 8 مباريات في دور واحد بدلًا من تقسيمها إلى مجموعات، كما جرت العادة سابقًا.

تُوزّع الأندية إلى 4 مستويات تحتوي كل منها على 9 فرق. يلعب كل فريق مع فريقين من كل مستوى، 4 مباريات على أرضه وأربع خارجها.

وتتأهل أفضل 8 فرق في الترتيب النهائي إلى دور الـ16 مباشرة، بينما تخوض الأندية من المركز التاسع إلى الرابع والعشرين جولة فاصلة، يتأهل منها 8 فرق إضافية.

أما الأندية من المركز الخامس والعشرين إلى السادس والثلاثين، فستنتهي رحلتها في دوري الأبطال دون المشاركة في أي مسابقة أوروبية أخرى هذا الموسم.

مواجهات مليئة بالتشويق في مرحلة الدوري 🔥 تعرف على نتائج سحب قرعة مرحلة الدوري ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا 👀#دوري_أبطال_أوروبا | #قرعة_دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/mcUO5X0xNz — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 29, 2024

تقام المرحلة الأولى من النسخة الجديدة بين 17 سبتمبر/أيلول 2024 و29 يناير/كانون الثاني 2025.

ومن أبرز المواجهات الأخرى، أوقعت القرعة مانشستر سيتي الإنجليزي مع إنتر ميلان الإيطالي، باريس سان جيرمان الفرنسي، كلوب بروج البلجيكي، يوفنتوس الإيطالي، فينورد الهولندي، سبورتنغ البرتغالي، سبارتا براغ التشيكي، وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي.

أيضًا سيلعب إنتر ميلان ضد لايبزيغ وباير ليفركوزن الألمانيين، مانشستر سيتي وأرسنال الإنجليزيين، النجم الأحمر الصربي، يونغ بويز السويسري، موناكو الفرنسي وسبارتا براغ.

بينما سيواجه بايرن ميونيخ فرق باريس سان جيرمان، برشلونة الإسباني، بنفيكا البرتغالي، شاختار دانييتسك الأوكراني، جنك البلجيكي، فينورد، سلوفان براتيسلافا وأستون فيلا الإنجليزي.