رياضة

نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2024 بشكلها الجديد

شهدت القرعة حضور نجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو (الفرنسية)
29/8/2024-|آخر تحديث: 29/8/202411:43 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أوقعت قرعة دوري أبطال أوروبا 2024، التي أُجريت الخميس في موناكو، ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في مواجهة قوية مع وصيفه بوروسيا دورتموند الألماني في المرحلة الأولى من النسخة الجديدة للمسابقة، كما تضم المجموعة فرق ليفربول الإنجليزي وميلان الإيطالي، إلى جانب 5 فرق أخرى من مستويات أدنى.

وسيواجه ريال مدريد، المصنّف في المستوى الأول، كلًا من أتالانتا الإيطالي، سالزبورغ النمساوي، ليل الفرنسي، شتوتغارت الألماني وبريست الفرنسي.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وتشهد النسخة الجديدة من دوري الأبطال مشاركة 36 ناديًا، حيث يلعب كل فريق 8 مباريات في دور واحد بدلًا من تقسيمها إلى مجموعات، كما جرت العادة سابقًا.

تُوزّع الأندية إلى 4 مستويات تحتوي كل منها على 9 فرق. يلعب كل فريق مع فريقين من كل مستوى، 4 مباريات على أرضه وأربع خارجها.

وتتأهل أفضل 8 فرق في الترتيب النهائي إلى دور الـ16 مباشرة، بينما تخوض الأندية من المركز التاسع إلى الرابع والعشرين جولة فاصلة، يتأهل منها 8 فرق إضافية.

أما الأندية من المركز الخامس والعشرين إلى السادس والثلاثين، فستنتهي رحلتها في دوري الأبطال دون المشاركة في أي مسابقة أوروبية أخرى هذا الموسم.

تقام المرحلة الأولى من النسخة الجديدة بين 17 سبتمبر/أيلول 2024 و29 يناير/كانون الثاني 2025.

ومن أبرز المواجهات الأخرى، أوقعت القرعة مانشستر سيتي الإنجليزي مع إنتر ميلان الإيطالي، باريس سان جيرمان الفرنسي، كلوب بروج البلجيكي، يوفنتوس الإيطالي، فينورد الهولندي، سبورتنغ البرتغالي، سبارتا براغ التشيكي، وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي.

أيضًا سيلعب إنتر ميلان ضد لايبزيغ وباير ليفركوزن الألمانيين، مانشستر سيتي وأرسنال الإنجليزيين، النجم الأحمر الصربي، يونغ بويز السويسري، موناكو الفرنسي وسبارتا براغ.

بينما سيواجه بايرن ميونيخ فرق باريس سان جيرمان، برشلونة الإسباني، بنفيكا البرتغالي، شاختار دانييتسك الأوكراني، جنك البلجيكي، فينورد، سلوفان براتيسلافا وأستون فيلا الإنجليزي.

المصدر : الجزيرة مباشر

إعلان