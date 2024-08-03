إيمان خليف.. اللجنة الأولمبية الدولية تحسم الجدل حول أهلية اللاعبة في أولمبياد باريس

حسم المتحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية، مارك آدامز، الجدل الواسع الذي أثير حول أهلية الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، التي تشارك في أولمبياد باريس.

يأتي ذلك بعدما شنت وسائل إعلام غربية حملات ضد خليف (26 سنة) التي هزمت نظيرتها الإيطالية أنجيلا كاريني، بعد 46 ثانية فقط من بداية النزال.

وحاول مهاجمو الملاكمة الجزائرية إيهام الرأي العام أنها “متحولة جنسيا”، إلا أن اللجنة الأولمبية الدولية حسمت الجدل حين أكدت “أنه لا يوجد قضية تحت اسم ملاكمات غير مؤهلات للمشاركة في منافسات أولمبياد باريس 2024”.

“ولدت أنثى وعاشت كذلك”

وقال آدامز إن “إيمان خليف وُلدت أنثى، وتم تسجيلها كأنثى، عاشت حياتها كأنثى، وقاتلت كملاكمة أنثى، ولديها جواز سفر أنثى”.

وأوضح أنه “لا توجد أي حالة لتغيير جنس هنا”، مشيراً إلى أن هناك العديد من النساء لديهن مستويات من التستوستيرون أعلى من الرجال.

وأضاف آدامز أن “فكرة أن اختبار التستوستيرون هو الحل السحري ليست صحيحة، وأن هؤلاء الرياضيين هم نساء وفقًا لمعايير الأهلية، جوازات سفرهم، وتاريخهم الشخصي”.

وأكد أن “التعامل مع كل قضية أو اتهام يظهر دون أدلة كافية سيؤدي إلى نوع من حملات التشهير، مثل التي تحدث الآن حيال إيمان خليف”.