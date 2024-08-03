والد الملاكمة الجزائرية إيمان خليف يخرج عن الصمت ويرد على الهجوم ضدها

قال والد الملاكمة الجزائرية إيمان خليف -التي يدور حولها خلاف أولمبي بشأن ما إذا كان ينبغي للرياضيين الذين يملكون اختلافات في مستويات هرمون التيستيرون في أجسامهم أن يتنافسوا بمنافسات النساء- إنها شرّفت عائلتها، واصفا الهجوم الموجَّه ضدها بأنه غير أخلاقي.

وسمحت اللجنة الأولمبية الدولية لإيمان بالمشاركة في أولمبياد باريس، رغم استبعادها قبل ساعات من مباراتها على الميدالية الذهبية في بطولة العالم للسيدات في نيودلهي العام الماضي.

وجاء فوزها السريع على الإيطالية أنجيلا كاريني، التي انسحبت من النزال في غضون 46 ثانية بعد أن تلقت سلسلة من الضربات القوية، ليشعل الجدل على نطاق أوسع حول اختلافات الجنس في الرياضة.

وتواجه إيمان منافستها المجرية لوكا آنا هاموري في وزن الوسط للسيدات في دور الثمانية اليوم السبت.

“فخور بابنتي”

وفي مقابلة أجريت معه في منزله البسيط على مشارف مدينة تيارت بشمالي الجزائر، قال عمار خليف إنه فخور بابنته، ويدعمها للفوز بميدالية للجزائر.

وقال عمار “أن يكون لي مثل هذه الابنة هو شرف لي لأنها بطلة، لقد شرفتني وأشجعها وأتمنى أن تحصل على ميدالية في باريس. إيمان فتاة صغيرة تحب الرياضة منذ أن كانت في السادسة من عمرها”.

وأظهر عمار لرويترز وثيقة ذات مظهر رسمي تُظهر تاريخ ميلادها.

وقال “هذه وثيقة عائلتنا الرسمية، يظهر فيها تاريخ الميلاد وهو الثاني من مايو/أيار 1999، و(الاسم) إيمان خليف، والجنس أنثى. هذا مكتوب هنا ويمكنك قراءته، هذه الوثيقة لا تكذب”.

دفاع اللجنة الأولمبية عن إيمان خليف

ودافعت اللجنة الأولمبية الدولية -التي تؤكد أن الإدماج يجب أن يكون هو الوضع الافتراضي وأنه لا ينبغي استبعاد أي رياضية من منافسات السيدات إلا إذا كانت هناك قضايا واضحة تتعلق بالعدالة أو السلامة- عن قرارها بالسماح لإيمان بالمشاركة في الأولمبياد.

وقال المتحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية مارك آدامز “إيمان خليف وُلدت أنثى، وتم تسجيلها أنثى، وعاشت حياتها أنثى، وقاتلت بصفتها ملاكمة أنثى، ولديها جواز سفر أنثى”.

وأوضح أنه “لا توجد أي حالة لتغيير جنس هنا”، مشيرًا إلى أن هناك العديد من النساء لديهن مستويات من التستوستيرون أعلى من الرجال.

وأضاف آدامز “فكرة أن اختبار التستوستيرون هو الحل السحري ليست صحيحة، وهؤلاء الرياضيات هن نساء وفقًا لمعايير الأهلية، جوازات سفرهن، وتاريخهن الشخصي”.

وأكد أن “التعامل مع كل قضية أو اتهام يظهر دون أدلة كافية سيؤدي إلى نوع من حملات التشهير، مثل التي تحدث الآن مع إيمان خليف”.

قدوة في الجزائر

وفي نادي تيارت للملاكمة، حيث وُضع ملصق تظهر فيه صورة إيمان خليف على الحلبة، نهضت ملاكمات شابات للدفاع عن إيمان التي تمثل قدوة لهن.

وهاجمت بشرى ربيعي (17 عامًا)، التي تحلم بأن تصبح ملاكمة محترفة، الرافضين والمعارضين لإيمان.

وقالت بشرى “أعرف إيمان خليف بصفتها بطلة الجزائر مرات عديدة، وبطلة لإفريقيا أيضًا، وبطلة للعرب”.

وأضافت “المنتقدون يهدفون إلى زعزعتها حتى تفشل في حلبة الملاكمة، لكنها بطلة وستظل بطلة”.