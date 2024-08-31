رياضة|إسبانيا

شاهد: برشلونة يسحق بلد الوليد بسباعية وينفرد بصدارة الدوري الإسباني

رافينيا قاد برشلونة لتحقيق فوز كبير على ضيفه بلد الوليد بسباعية نظيفة على ملعب لويس كومبانيس (رويترز)
31/8/2024-|آخر تحديث: 31/8/202410:44 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

انفرد برشلونة بصدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بعد فوزه الكاسح على ضيفه بلد الوليد (7-0) ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمسابقة، اليوم السبت.

ورفع برشلونة رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 5 نقاط عن (فيا ريال) صاحب المركز الثاني و8 نقاط عن سيلتا فيجو في المركز الثالث، وبفارق 7 نقاط كاملة عن ريال مدريد، الغريم التقليدي، الذي يحتل المركز الخامس.

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على الجانب الآخر، تجمد رصيد بلد الوليد عند 4 نقاط في المركز الثاني عشر.

وتقدم برشلونة في الدقيقة 20 عن طريق رافينيا، وبعده بـ4 دقائق سجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني، فيما أضاف غوليس كوندي الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 64 سجل رافينيا الهدف الثاني له والرابع لبرشلونة، وعاد ليكمل ثلاثيته الشخصية في الدقيقة 72 مسجلا الهدف الخامس، فيما أضاف داني أولمو الهدف السادس في الدقيقة 82.

وفي الدقيقة 85 سجل فيران توريس الهدف السابع لبرشلونة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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