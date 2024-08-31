شاهد: برشلونة يسحق بلد الوليد بسباعية وينفرد بصدارة الدوري الإسباني

انفرد برشلونة بصدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بعد فوزه الكاسح على ضيفه بلد الوليد (7-0) ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمسابقة، اليوم السبت.

ورفع برشلونة رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 5 نقاط عن (فيا ريال) صاحب المركز الثاني و8 نقاط عن سيلتا فيجو في المركز الثالث، وبفارق 7 نقاط كاملة عن ريال مدريد، الغريم التقليدي، الذي يحتل المركز الخامس.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد بلد الوليد عند 4 نقاط في المركز الثاني عشر.

وتقدم برشلونة في الدقيقة 20 عن طريق رافينيا، وبعده بـ4 دقائق سجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني، فيما أضاف غوليس كوندي الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

كوبارسي يتحول إلى صانع ألعاب ويقدم تمريرة سحرية للبرازيلي رافينيا الذي أسكن الكرة في شباك بلد الوليد بطريقة رائعة

#الدوري_الإسباني#beINLiga #LaLiga pic.twitter.com/UrNAOZkmT3 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 31, 2024

وفي الدقيقة 64 سجل رافينيا الهدف الثاني له والرابع لبرشلونة، وعاد ليكمل ثلاثيته الشخصية في الدقيقة 72 مسجلا الهدف الخامس، فيما أضاف داني أولمو الهدف السادس في الدقيقة 82.

وفي الدقيقة 85 سجل فيران توريس الهدف السابع لبرشلونة.