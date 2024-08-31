هالاند يسجل “هاتريك” مجددا ويقود سيتي للفوز 3-1 على وست هام في عقر داره (فيديو)

واصل النجم النرويجي إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي توهجه بتسجيل “هاتريك” ليقود فريقه للفوز على مضيفه “وست هام يونايتد” بنتيجة (3-1) ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم السبت.

وسجل هالاند الهدف الأول بعد مرور 10 دقائق مستفيدا من تمريرة زميله البرتغالي برناردو سيلفا.

وأدرك الفريق اللندني التعادل مستفيدا من هدف ذاتي سجله البرتغالي روبن دياز مدافع مانشستر سيتي بالخطأ في مرماه بعد عرضية من غارود بوين في الدقيقة 19.

دياز مدافع مانشستر سيتي يسجل في مرماه ويعيد المباراة الى نقطة البداية

#الدوري_الإنجليزي #PremierLeague pic.twitter.com/S4OTRaR9kY — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 31, 2024

وأعاد المهاجم النرويجي التقدم لفريقه بهدف ثانٍ بتسديدة قوية في الشباك من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 30.

وحسم مانشستر سيتي الأمور لصالحه بهدف ثالث لهالاند في الدقيقة 83 بعد تمريرة من زميله ماتيوس نونيز الذي شارك بديلا في الشوط الثاني.

ورفع هالاند رصيده إلى 7 أهداف ليعتلي قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم بعد مرور ثلاث جولات، وسجل “الهاتريك” الثاني له بعد “ثلاثية” أمام إبسويتش تاون في الجولة الماضية بخلاف هدف في شباك تشيلسي بمباراة الجولة الأولى.

واحتفل نجم مانشستر سيتي بهدفه رقم 70 في 69 مباراة بقميص مانشستر سيتي في مسابقة الدوري الإنجليزي منذ انضمامه لصفوف الفريق قادما من بوروسيا دورتموند الألماني في صيف 2022.

وبهذا الفوز انفرد مانشستر سيتي بقمة الترتيب برصيد 9 نقاط محققا العلامة الكاملة بثلاثة انتصارات متتالية، بينما تجمد رصيد وست هام يونايتد عند 3 نقاط في المركز الرابع عشر.