يؤرخ الإنجازات الرياضية حول العالم.. افتتاح نسخة متحف قطر الأولمبي في باريس (فيديو)

شهدت العاصمة الفرنسية باريس افتتاح نسخة متحف قطر الأولمبي على هامش الألعاب الأولمبية لعام 2024، حيث يؤرخ المعرض لمختلف الإنجازات الرياضية حول العالم.

وأفاد مدير المتحف عبد الله يوسف الملا، بأن المعرض شهد تفاعلًا واسعًا، وحضور العديد من الشخصيات الرسمية والرياضية، مؤكدًا: “هناك انبهار واضح من الجماهير خاصة وأننا قمنا بالتعاون مع أسرة مؤسس الحركة الأولمبية بيير دي كوبرتان”.

وعن مقتنيات المتحف، قال الملا للجزيرة مباشر: “حرصنا على إبراز مقتنيات المتحف والتي تشمل 11000 قطعة منها قفاز محمد علي كلاي و2000 بوستر، وأحضرنا عدد لا بأس به معنا إلى باريس”.

وقالت العداءة المغربية نوال المتوكل: “رأينا الإقلاع الحقيقي للرياضة في دولة قطر الشقيقة، وشهدنا الدعم من أعلى مستويات الدولة للرياضة، وهذا المتحف دليل على ذلك”.

وروت نوال تفاصيل مشاركتها في الأولمبياد من 40 سنة، حيث حضور المرأة يكاد يكون منعدمًا على المستويين المحلي والعالمي، موضحة: “كانت النسبة لا تتجاوز 2% آنذاك، ولكن اليوم نرى أنها وصلت حتى إلى 50%”.

تتوج دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024 مرور 40 سنة على أول مشاركة لدولة قطر في هذا الحدث الرياضي عام 1984 في لوس أنجلوس.