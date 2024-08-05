ريمونتادا إسبانية تحرم المغرب من نهائي تاريخي في أولمبياد باريس لكرة القدم (فيديو)
تأهل منتخب إسبانيا إلى نهائي منافسات كرة القدم للرجال بدورة الألعاب الأولمبية في باريس، وذلك بعد فوزه على المغرب (2-1) في الدور قبل النهائي، اليوم الاثنين.
ونجح منتخب إسبانيا في بلوغ المباراة النهائية لمنافسات كرة القدم بالأولمبياد للدورة الثانية على التوالي بعد الخسارة أمام البرازيل في نهائي نسخة 2020 في طوكيو، والرابعة في تاريخه بالأولمبياد.
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وتقدم المنتخب المغربي أولا عن طريق سفيان رحيمي من ضربة جزاء في الدقيقة 37، وهو هدفه السادس في المسابقة.
🇲🇦🦁
سفيان رحيمي يهز الشباك الإسبانية من علامة الجزاء #الألعاب_الأولمبية | #باريس2024 | #المغرب_اسبانيا #Paris2024 | #OlympicGames pic.twitter.com/QxpMtMH5Be
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 5, 2024
لكن المنتخب الإسباني نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 66 عن طريق فيرمين لوبيز.
🇲🇦 🆚 🇪🇸
لاعب برشلونة فيرمين لوبيز يدرك التعادل بعد هفوة دفاعية #الألعاب_الأولمبية | #باريس2024 | #المغرب_اسبانيا #Paris2024 | #OlympicGames pic.twitter.com/YCwqdzykRY
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 5, 2024
وفي الدقيقة 85 من المباراة، مرر لوبيز كرة حاسمة إلى زميله خوانلو الذي سجل الهدف الثاني.
إسبانيا تتغلب على المغرب وتبلغ النهائي
🎬 شاهد ملخص المباراة#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024 | #المغرب_اسبانيا #Paris2024 | #OlympicGames pic.twitter.com/vjzQWXMJsw
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 5, 2024
وسيواجه المنتخب الإسباني في النهائي، الفائز من مواجهة فرنسا ومصر بالدور قبل النهائي التي تقام في وقت لاحق من اليوم الاثنين.