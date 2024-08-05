ريمونتادا إسبانية تحرم المغرب من نهائي تاريخي في أولمبياد باريس لكرة القدم (فيديو)

تأهل منتخب إسبانيا إلى نهائي منافسات كرة القدم للرجال بدورة الألعاب الأولمبية في باريس، وذلك بعد فوزه على المغرب (2-1) في الدور قبل النهائي، اليوم الاثنين.

ونجح منتخب إسبانيا في بلوغ المباراة النهائية لمنافسات كرة القدم بالأولمبياد للدورة الثانية على التوالي بعد الخسارة أمام البرازيل في نهائي نسخة 2020 في طوكيو، والرابعة في تاريخه بالأولمبياد.

وتقدم المنتخب المغربي أولا عن طريق سفيان رحيمي من ضربة جزاء في الدقيقة 37، وهو هدفه السادس في المسابقة.

لكن المنتخب الإسباني نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 66 عن طريق فيرمين لوبيز.

وفي الدقيقة 85 من المباراة، مرر لوبيز كرة حاسمة إلى زميله خوانلو الذي سجل الهدف الثاني.

وسيواجه المنتخب الإسباني في النهائي، الفائز من مواجهة فرنسا ومصر بالدور قبل النهائي التي تقام في وقت لاحق من اليوم الاثنين.