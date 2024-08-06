شاهد: فرنسا تفوز على مصر (3-1) وتصعد لنهائي منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس

تأهل المنتخب الفرنسي الأولمبي إلى المباراة النهائية بمنافسات كرة القدم بأولمبياد باريس 2024 بعد الفوز على المنتخب المصري (3-1) بعد الوقت الإضافي من مباراة الدور قبل النهائي التي جمعتهما، مساء الاثنين.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل (1-1) حيث تقدم المنتخب المصري في الدقيقة 62 عن طريق محمود صابر، وتعادل منتخب فرنسا بهدف سجله جان فيليب ماتيتا في الدقيقة 82.

وفي الوقت الإضافي تلقى المنتخب المصري ضربة موجعة بطرد عمر فايد في الدقيقة 92، واستغل المنتخب الفرنسي النقص العددي في صفوف المنتخب المصري وسجل هدفين عن طريق ماتيتا في الدقيقة 99 ومايكل أوليسي في الدقيقة 108.

وتأهل منتخب مصر لهذا الدور بعد أن تصدر المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، ثم تغلب على باراجواي 5 / 4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1).

وفيما تأهل منتخب فرنسا بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، ثم تغلب على الأرجنتين بهدف نظيف.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري مع نظيره المغربي في مباراة تحديد المركز الثالث، الخميس المقبل.

وفيما يلتقي المنتخب الفرنسي مع نظيره الإسباني في المباراة النهائية، الجمعة المقبل.

وكان المنتخب الإسباني تغلب على نظيره المغربي (2-1) في الدور نفسه.