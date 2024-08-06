شاهد: فرنسا تفوز على مصر (3-1) وتصعد لنهائي منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس
تأهل المنتخب الفرنسي الأولمبي إلى المباراة النهائية بمنافسات كرة القدم بأولمبياد باريس 2024 بعد الفوز على المنتخب المصري (3-1) بعد الوقت الإضافي من مباراة الدور قبل النهائي التي جمعتهما، مساء الاثنين.
وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل (1-1) حيث تقدم المنتخب المصري في الدقيقة 62 عن طريق محمود صابر، وتعادل منتخب فرنسا بهدف سجله جان فيليب ماتيتا في الدقيقة 82.
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🇪🇬 محمود صابر يحرز هدف التقدم للفراعنة #الألعاب_الأولمبية | #باريس2024 | #فرنسا_مصر #Paris2024 | #OlympicGames pic.twitter.com/KP5J2cZ034
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 5, 2024
🇫🇷 ماتيتا يسجل هدف التعادل للمنتخب الفرنسي#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024 | #فرنسا_مصر#Paris2024 | #OlympicGames pic.twitter.com/AeFzyay6BX
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 5, 2024
وفي الوقت الإضافي تلقى المنتخب المصري ضربة موجعة بطرد عمر فايد في الدقيقة 92، واستغل المنتخب الفرنسي النقص العددي في صفوف المنتخب المصري وسجل هدفين عن طريق ماتيتا في الدقيقة 99 ومايكل أوليسي في الدقيقة 108.
🇫🇷 المنتخب الفرنسي يستغل النقص العددي ويسجل الهدف الثاني #الألعاب_الأولمبية | #باريس2024 | #فرنسا_مصر#Paris2024 | #OlympicGames pic.twitter.com/OfLpJNBnmE
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 5, 2024
🇫🇷 مايكل أوليز يضيف الهدف الثالث في الشباك المصرية #الألعاب_الأولمبية | #باريس2024 | #فرنسا_مصر#Paris2024 | #OlympicGames pic.twitter.com/XV8W67xvQM
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 5, 2024
وتأهل منتخب مصر لهذا الدور بعد أن تصدر المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، ثم تغلب على باراجواي 5 / 4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1).
وفيما تأهل منتخب فرنسا بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، ثم تغلب على الأرجنتين بهدف نظيف.
ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري مع نظيره المغربي في مباراة تحديد المركز الثالث، الخميس المقبل.
وفيما يلتقي المنتخب الفرنسي مع نظيره الإسباني في المباراة النهائية، الجمعة المقبل.
وكان المنتخب الإسباني تغلب على نظيره المغربي (2-1) في الدور نفسه.