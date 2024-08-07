أولمبياد باريس.. مباراة مثيرة تنهي حلم مصر في التأهل لنصف نهائي كرة اليد

خسر المنتخب المصري تأهله إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية للمرة الثانية تواليًا عندما خسر أمام نظيره الإسباني 28-29 بعد التمديد (الوقت الأصلي 25-25) الأربعاء، في ربع نهائي نسخة باريس 2024.

وكان الفراعنة قد وصلوا إلى المرحلة نفسها في نسخة طوكيو 2021، لكنهم فقدوا فرصة الحصول على الميدالية البرونزية بعد خسارتهم أمام إسبانيا 31-33.

بدأت مصر المباراة بقوة، حيث تقدمت في الشوط الأول بفارق 4 أهداف (12-8)، إلا أن إسبانيا أدركت التعادل في الشوط الثاني (17-13) قبل نهاية الوقت الأصلي بثلاثين ثانية.

في الشوط الإضافي، تبادلت الفرق التقدم 3 مرات لكل منهما، إلا أن أليكس غوميس تمكن من تسجيل هدف الفوز لإسبانيا 29-28 قبل 25 ثانية من نهاية المباراة، وفشل كل من سيف الدرع وأحمد هشام في تسجيل هدف التعادل من خلال تسديدتين أخيرتين.

وتألق فيليكس غوميس في المباراة بتسجيله 9 أهداف من تسع تسديدات، بينما سجّل أيان تارافيتا ستة أهداف من 10 محاولات.

من الجانب المصري، تميز يحيى الدرع بثمانية أهداف من 15 محاولة، وسيف الدرع بستة أهداف، وأحمد هشام بخمسة أهداف.

وستواجه إسبانيا في نصف النهائي المنتخب الألماني الذي نجح في إقصاء فرنسا بنتيجة 35-34 بعد التمديد (الوقت الأصلي 29-29).

وسبق لألمانيا أن توّجت باللقب مرة واحدة في 1980 (بألوان ألمانيا الشرقية)، وحلّت وصيفة في 1984 و2004، وثالثة في 2016.

وفي مباراة أخرى، انتزعت الدنمارك الفوز من السويد بنتيجة 32-31 بعد مباراة شاقة.

من المتوقع أن تواجه الدنمارك في نصف النهائي الفائز من مباراة النرويج وسلوفينيا.