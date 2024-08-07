شاهد: لاعبة شطرنج روسية تسمم زميلتها بالزئبق

أظهرت لقطات مصورة التقطتها كاميرا مراقبة محاولة لاعبة شطرنج روسية تسميم منافستها بالزئبق قبل انطلاق فعاليات مباراة بينهما.

وفي وقت سابق الأربعاء، ذكرت قناة “بازا” على تيليغرام أنه خلال بطولة الشطرنج في محج قلعة بداغستان حاول شخص ما تسميم اللاعبة أومايجانات عثمانوفا عن طريق سكب قطرات من الزئبق بالقرب من رقعة الشطرنج الخاصة بها، ما تسبب في إصابتها.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن المدير التنفيذي لاتحاد الشطرنج الروسي، ألكسندر تكاتشيف، قوله إن الاتحاد يدرس فرض حظر مدى الحياة على لاعبة شطرنج حاولت تسميم خصمها في بطولة في محج قلعة.

وأضاف المدير التنفيذي لاتحاد الشطرنج الروسي أن الاتحاد يشعر بخيبة أمل شديدة إزاء الحادث الذي تورطت فيه لاعبة الشطرنج أومايغانات عثمانوفا.

وقال تكاتشيف: “نحن ننتظر التحقيق من قبل هيئات إنفاذ القانون. إذا ثبتت إدانة لاعبة الشطرنج الأخرى، فسيكون رد فعلنا صارمًا، وربما حظرًا مدى الحياة”.