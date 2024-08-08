شاهد: ملخص فوز المغرب بسداسية على مصر في أولمبياد باريس

أحرز المنتخب المغربي برونزية غير مسبوقة في تاريخه وتاريخ العرب في دورة الألعاب الأولمبية، بعد فوزه الكبير على المنتخب المصري بستة أهداف نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث، التي أقيمت على ملعب “لا بوجوار” في مدينة نانت الفرنسية خلال أولمبياد باريس 2024.

وتناوب عبد الصمد الزلزولي وسفيان رحيمي وبلال الخنوس وأكرم النقاش وأشرف حكيمي على تسجيل سداسية الانتصار التي منحت المغرب أول ميدالية عربية في كرة القدم الأولمبية.

وسجل عبد الصمد الزلزولي الهدف الأول للمغرب في الدقيقة 23 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء لم يتمكن حمزة علاء حارس مرمى مصر من التعامل معها.

وبعد 3 دقائق لعب الزلزولي تمريرة عرضية متقنة باتجاه سفيان رحيمي، ليضع الكرة بضربة رأس من مسافة قريبة في الشباك.

وأضاف بلال الخنوس الهدف الثالث للمغرب بعد 6 دقائق من نهاية الاستراحة بعدما تسلم الكرة وتوغل إلى حافة منطقة الجزاء وسدد بإتقان، لتسكن الكرة الشباك.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 أفضل هدف في الأولمبياد بدون شك هدف تاريخي من أشرف حكيمي 🇲🇦 المغرب 6-0 مصر 🇪🇬

pic.twitter.com/KK15wzaxNB — عمرو (@bt3) August 8, 2024

وسجل رحيمي الهدف الرابع بعد تمريرة بينية من إلياس أخوماش ضربت الدفاع المصري ليضع مهاجم العين الإماراتي في انفراد، ليضع الكرة بهدوء في الشباك.

وهذا هدف رحيمي الثامن في البطولة، ليبتعد في صدارة الهدافين بفارق 4 أهداف عن الإسباني فيرمين لوبيز.

وسجل النقاش الهدف الخامس بعد 9 دقائق إثر تمريرة من رحيمي داخل منطقة الجزاء، ليضع الكرة من مسافة قريبة في المرمى.

واختتم أشرف حكيمي أهداف اللقاء قبل 3 دقائق من صفارة النهاية من ركلة حرة مباشرة، سددها ببراعة في الشباك.