شاهد: ملخص فوز المغرب بسداسية على مصر في أولمبياد باريس
أحرز المنتخب المغربي برونزية غير مسبوقة في تاريخه وتاريخ العرب في دورة الألعاب الأولمبية، بعد فوزه الكبير على المنتخب المصري بستة أهداف نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث، التي أقيمت على ملعب “لا بوجوار” في مدينة نانت الفرنسية خلال أولمبياد باريس 2024.
وتناوب عبد الصمد الزلزولي وسفيان رحيمي وبلال الخنوس وأكرم النقاش وأشرف حكيمي على تسجيل سداسية الانتصار التي منحت المغرب أول ميدالية عربية في كرة القدم الأولمبية.
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وسجل عبد الصمد الزلزولي الهدف الأول للمغرب في الدقيقة 23 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء لم يتمكن حمزة علاء حارس مرمى مصر من التعامل معها.
عبد الصمد الزلزولي يفتتح التسجيل للمنتخب المغربي 🇲🇦⚽️ #الألعاب_الأولمبية | #باريس2024#Paris2024 | #OlympicGames pic.twitter.com/OCKNcCtAMy
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 8, 2024
وبعد 3 دقائق لعب الزلزولي تمريرة عرضية متقنة باتجاه سفيان رحيمي، ليضع الكرة بضربة رأس من مسافة قريبة في الشباك.
سفيان رحيمي يسجل الهدف الثاني للمغرب 🇲🇦⚽️ #الألعاب_الأولمبية | #باريس2024#Paris2024 | #OlympicGames pic.twitter.com/TyM4g7HVMM
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 8, 2024
وأضاف بلال الخنوس الهدف الثالث للمغرب بعد 6 دقائق من نهاية الاستراحة بعدما تسلم الكرة وتوغل إلى حافة منطقة الجزاء وسدد بإتقان، لتسكن الكرة الشباك.
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أفضل هدف في الأولمبياد بدون شك
هدف تاريخي من أشرف حكيمي
🇲🇦 المغرب 6-0 مصر 🇪🇬
pic.twitter.com/KK15wzaxNB
— عمرو (@bt3) August 8, 2024
وسجل رحيمي الهدف الرابع بعد تمريرة بينية من إلياس أخوماش ضربت الدفاع المصري ليضع مهاجم العين الإماراتي في انفراد، ليضع الكرة بهدوء في الشباك.
وهذا هدف رحيمي الثامن في البطولة، ليبتعد في صدارة الهدافين بفارق 4 أهداف عن الإسباني فيرمين لوبيز.
سفيان رحيمي يتألق ويسجل الرابع للمغرب 🇲🇦⚽️#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024#Paris2024 | #OlympicGames pic.twitter.com/EQ8EwtxlDX
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 8, 2024
وسجل النقاش الهدف الخامس بعد 9 دقائق إثر تمريرة من رحيمي داخل منطقة الجزاء، ليضع الكرة من مسافة قريبة في المرمى.
منتخب المغرب يسجل الهدف الخامس عبر أكرم نقاش 🇲🇦⚽️#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024#Paris2024 | #OlympicGames pic.twitter.com/jOW1zwAEG8
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 8, 2024
واختتم أشرف حكيمي أهداف اللقاء قبل 3 دقائق من صفارة النهاية من ركلة حرة مباشرة، سددها ببراعة في الشباك.
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨
أفضل هدف في الأولمبياد بدون شك
هدف تاريخي من أشرف حكيمي
🇲🇦 المغرب 6-0 مصر 🇪🇬
pic.twitter.com/KK15wzaxNB
— عمرو (@bt3) August 8, 2024