قضية الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تثير توترا بين ممثلي الجزائر وروسيا داخل مجلس الأمن (فيديو)

دخلت قضية الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، المشاركة في أولمبياد باريس 2024 أروقة مجلس الأمن، وتسببت في توتر بين ممثل الجزائر ونظيره الروسي.

وتطرق ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة إلى ما قال إنه إقصاء رياضيين من طرف آخرين فشلوا في اختبار الهرمونات الذي يجريه الاتحاد الدولي للملاكمة.

جاء ذلك في كلمته خلال إحاطة مجلس الأمن الدولي حول موضوع دعم التزامات المرأة والسلام والأمن في سياق الانسحاب المعجل لعمليات حفظ السلام.

وكان ممثل روسيا يشير إلى الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، التي تعرضت لحملة هجوم واسع وعنيف عقب فوزها على نظيرتها الإيطالية أنجيلا كاريني، بعد 46 ثانية من بداية المنازلة.

وانسحبت الملاكمة الإيطالية بعد تلقيها لكمة قوية من خليف، التي واجهت اتهامات كاذبة بأنها متحولة جنسيا.

أجندة سياسية

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن ممثل الجزائر لدى الأمم المتحدة رد على نظيره الروسي، خلال جلسة الإحاطة بمجلس الأمن، مؤكدا أن “الملاكمة الشجاعة، الآنسة إيمان خليف، ولدت أنثى، وعاشت طفولتها بنتا يافعة، ومارست الرياضة كامرأة بكامل المقاييس”.

وزاد “لا يوجد أدنى شك حول ذلك، إلا من له أجندة سياسية لا ندري مقاصدها”.

وخاطب ممثل الجزائر نظيره الروسي والحضور بمجلس الأمن، قائلا: “أكتفي بإحالة الجميع إلى اللجنة الأولمبية الدولية نفسها، التي (قدمت) بكامل الوضوح شهادتها التي تقصم ظهر كل مشكك في بطلتنا الشجاعة الأبية، حفيدة النساء الجزائريات الحرائر”.

وتأهلت إيمان خليف إلى نهائي وزن 66 كيلوغراما بعد فوزها بالجولات الثلاث على منافستها التايوانية، لتواجه مساء الجمعة ملاكمة صينية، في نزال تستهدف فيه الرياضية العربية إحراز الميدالية الذهبية.

خطاب الكراهية

وندد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ، بخطاب الكراهية الموجه ضد الملاكمتين الجزائرية إيمان خليف والتايوانية لين يو تينغ، خلال مشاركتهما في دورة الألعاب الأولمبية الجارية باريس 2024.

وتوعدت الجزائر، قبل يومين، عبر وزيرها للشباب والرياضة عبد الرحمن حماد، بمقاضاة كل من يمس بالملاكمة إيمان خليف، في أعقاب تواصل حملات تشويه لها منذ منافستها في أولمبياد باريس 2024.

وكان الاتحاد الدولي للملاكمة، الذي يرأسه رجل الأعمال الروسي المرتبط بالكرملين عمر كريمليف، قد ادعى أن إيمان فشلت في تلبية معايير الأهلية الجنسية؛ مما أدى إلى حرمانها من التأهل إلى نهائي بطولة العام الماضي، رغم فوزها على الروسية أزاليا أمينيفا، التي لم تهزم من قبل، وفق تقارير صحفية.