شاهد: ملخص فوز إسبانيا بخماسية على فرنسا والتتويج بذهبية أولمبياد باريس

توّجت إسبانيا بالميدالية الذهبية في مسابقة كرة القدم للرجال بعد فوزها المثير على فرنسا المستضيفة بنتيجة 5-3 بعد التمديد، في المباراة النهائية التي أقيمت، أمس الجمعة، على ملعب (بارك دي برانس) بالعاصمة باريس، وتستضيف الألعاب الأولمبية حتى الأحد المقبل.

سجل أهداف إسبانيا في الوقت الأصلي كل من فيرمين لوبيس (في الدقيقتين 18 و25) وأليكس باينا (في الدقيقة 28)، فيما حسم البديل سيرخيو كاميو الفوز لإسبانيا بإحرازه هدفين في التمديد (في الدقيقتين 100 و1+120).

وعلى الجانب الفرنسي، سجل إنزو ميو (في الدقيقة 11) وماغنيس أقليوش (في الدقيقة 79) وجان فيليب ماتيتا (من ركلة جزاء في الدقيقة 3+90) أهداف فرنسا.

بذلك تحقق إسبانيا الميدالية الذهبية للمرة الثانية في تاريخها، بعد الأولى التي حققتها على أرضها عام 1992.

وأضافت إسبانيا هذا اللقب الأولمبي إلى اللقب القاري الذي أحرزه المنتخب الأول بفوزه على إنجلترا 2-1 في المباراة النهائية التي أقيمت، في 14 يوليو/تموز الماضي، على الملعب الأولمبي في برلين.

وبعد أربعين عاما من إحرازها اللقب الأول والوحيد بالفوز على البرازيل 2-0، عام 1984، تمكن نجم المنتخب الفرنسي السابق تييري هنري من قيادة فريقه إلى المباراة النهائية، بعد تخطيهم مصر في نصف النهائي بنتيجة 3-1 بعد التمديد.

وعول كثيرون على حضور الجمهور الفرنسي في مدرجات (بارك دي برانس) لدعم فريقهم في نهائي يعيد إلى الأذهان نهائي كأس أوروبا 1984، الذي شهد فوز “الديوك” على إسبانيا 2-0 على الملعب ذاته، وتتويجهم باللقب الأولمبي في لوس أنجلوس بعد أسابيع قليلة.

لكن الإسبان كان لهم رأي آخر في مباراة الجمعة، إذ حقّقوا الثنائية التي حققتها فرنسا عام 1984 عندما فازت بكأس أوروبا والميدالية الذهبية في الأولمبياد.