صلاح يهز الشباك ويصنع هدفين في فوز ليفربول بثلاثية نظيفة على مانشستر يونايتد (فيديو)

أحرز النجم الدولي المصري محمد صلاح هدفًا وصنع هدفين آخرين، ليقود فريقه ليفربول لتحقيق انتصار ثمين ومستحق بثلاثية نظيفة على مضيفه مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وصنع صلاح الهدفين الأول والثاني لليفربول، اللذين أحرزهما زميله الكولومبي لويس دياز في الدقيقتين 35 و42 على الترتيب، قبل أن يحرز (الفرعون المصري) الهدف الثالث في الدقيقة 56 من عمر المباراة، التي أقيمت بملعب (أولد ترافورد).

وواصل صلاح هوايته في هز الشباك للمباراة الثالثة على التوالي بالمسابقة العريقة، بعدما سبق له التسجيل خلال فوز ليفربول بثنائية على مضيفه إبسويتش تاون وكذلك ضيفه برينتفورد في المرحلتين الأولى والثانية.

وساهم صلاح بـ6 أهداف من إجمالي 7 أهداف أحرزها ليفربول بالبطولة في الموسم الحالي، عقب تسجيله 3 أهداف وصناعته مثلها لزملائه.

وبات هذا الانتصار الأول لليفربول على مانشستر يونايتد في مباراة رسمية، منذ فوزه الكاسح بسباعية على الفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر) في مارس/آذار 2023 بالدوري الإنجليزي.

كما يعدّ هذا هو الفوز الأول لليفربول بمعقل مانشستر يونايتد منذ انتصاره الكبير بخماسية عليه في أكتوبر/تشرين الأول 2021.

ورفع ليفربول، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عنه في المواسم الأربعة الأخيرة، رصيده إلى 9 نقاط، محققًا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في جميع لقاءاته الثلاثة الأولى، في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي (المتصدر)، المتساوي معه في الرصيد نفسه.

في المقابل، توقف رصيد مانشستر يونايتد، الذي فاز بهدف نظيف على ضيفه فولهام في المباراة الافتتاحية للمسابقة هذا الموسم وخسر (1/2) أمام مضيفه برايتون في المرحلة الماضية، عند 3 نقاط في المركز الرابع عشر، موجهًا صدمة جديدة لآمال جماهيره التي تحلم بالفوز بالبطولة الغائبة عن الفريق الأحمر منذ موسم 2012/2013.