سجل هدفا وصنع اثنين.. المصري تريزيغيه يتألق في أول مباراة مع ناديه الجديد (فيديو)
قاد المصري الدولي محمود تريزيغيه ناديه الجديد الريان القطري إلى الفوز 4-2 على الشحانية ضمن الجولة الرابعة من مسابقة الدوري، بعدما سجل هدفًا وصنع اثنين.
وهذه هي أول مباراة يشارك فيها تريزيغيه مع الريان، الذي أعلن، مطلع شهر سبتمبر/أيلول الجاري، ضم اللاعب.
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وافتتح تريزيغيه التسجيل للريان في الدقيقة 5، من تسديدة قوية، وصنع الهدف الثالث في الدقيقة 15، ثم الهدف الرابع في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الأول.
أهداف المباراة |
الريان 4 – 2 الشحانية.. دوري نجوم أريدُ#قنوات_الكاس || #منصة_شوف#دوري_نجوم_أريدُ pic.twitter.com/oMcnubtOgZ
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) September 13, 2024
وهذا هو الفوز الثاني للريان ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، ليستعيد توازنه بعد الخسارة في آخر مباراتين أمام الدحيل والغرافة تواليًا، بينما تلقى الشحانية الخسارة الثانية على التوالي ليبقى رصيده نقطتين.