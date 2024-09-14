رياضة|قطر

سجل هدفا وصنع اثنين.. المصري تريزيغيه يتألق في أول مباراة مع ناديه الجديد (فيديو)

محمود تريزيغيه الريان القطري
تريزيغيه يحتفل بعد تسجيل هدفه الأول مع الريان القطري (حساب النادي "إكس)
14/9/2024-|آخر تحديث: 14/9/202401:39 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

قاد المصري الدولي محمود تريزيغيه ناديه الجديد الريان القطري إلى الفوز 4-2 على الشحانية ضمن الجولة الرابعة من مسابقة الدوري، بعدما سجل هدفًا وصنع اثنين.

وهذه هي أول مباراة يشارك فيها تريزيغيه مع الريان، الذي أعلن، مطلع شهر سبتمبر/أيلول الجاري، ضم اللاعب.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وافتتح تريزيغيه التسجيل للريان في الدقيقة 5، من تسديدة قوية، وصنع الهدف الثالث في الدقيقة 15، ثم الهدف الرابع في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الأول.

وهذا هو الفوز الثاني للريان ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، ليستعيد توازنه بعد الخسارة في آخر مباراتين أمام الدحيل والغرافة تواليًا، بينما تلقى الشحانية الخسارة الثانية على التوالي ليبقى رصيده نقطتين.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية

إعلان