لأول مرة منذ 1969.. ليفربول يسقط على ملعبه أمام نوتنغهام (فيديو)

حقق نوتنغهام فورست مفاجأة كبرى بتغلبه 1-صفر على مضيفه ليفربول، اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وهذه المرة الأولى التي يفوز فيها نوتنغهام فورست في ملعب أنفيلد منذ 1969.

وهيمن ليفربول على الشوط الأول، ولكن لاعبيه أهدروا عددا من الفرص أمام مرمى نوتنغهام فورست.

وتألق ماتز سيلز حارس مرمى فورست في الدفاع عن مرماه، لكنه كاد أن يهدي ليفربول التقدم قبل الاستراحة، عندما لعب دياز ضربة رأس عاليا في الهواء وكاد الحارس أن يحولها عن طريق الخطأ في مرماه أثناء محاولة الإمساك بها لكنه تمكن في النهاية من تدارك الوضع.

ودفع ليفربول الثمن في الدقيقة 72، عندما مرر أنتوني إيلانغا الكرة إلى كالوم هودسون-أودوي الذي سجل هدف المباراة الوحيد من تسديدة قوية.

واقتنص نوتنغهام ثلاث نقاط ثمينة للغاية رفعت رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الرابع ليحافظ على سجله خاليا من الهزائم منذ بداية الموسم الجاري.

أما ليفربول فقد خسر مباراته الأولى تحت قيادة مدربه الجديد آرني سلوت ليتجمد رصيده عند تسع نقاط في المركز الثاني، وتنكسر سلسلة انتصاراته الثلاثة المتتالية.