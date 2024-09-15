أرسنال يهزم توتنهام في قمة الجولة الرابعة بالدوري الإنجليزي (فيديو)

فاز أرسنال على توتنهام هوتسبر بهدف مقابل لا شيء، اليوم الأحد، في قمة الجولة الرابعة من مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول لقمة شمال لندن بالتعادل السلبي، وفي الدقيقة 64 تمكن البرازيلي غابرييل من تسجيل هدف أرسنال والمباراة الوحيدة من متابعة لركلة ركنية.

بهذا الفوز، رفع أرسنال رصيده إلى 10 نقاط يحتل بها المركز الثاني في ترتيب البطولة، بفارق نقطتين خلف المتصدر مانشستر سيتي، حامل اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة.

في المقابل، توقف رصيد توتنهام، عند 4 نقاط، من فوز وتعادل وخسارتين، ليحتل المركز 13.