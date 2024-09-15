شاهد: أسرع هدف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم وهدف مذهل يمنح الفوز لأستون فيلا (فيديو)

شهدت مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز التي جرت، يوم السبت، تسجيل أسرع هدف في الموسم حتى الآن.

فعلى ملعب الاتحاد، سجل يوان ويسا هدفا لبرنتفورد في مرمى مانشستر سيتي بعد 22 ثانية فقط من بداية المباراة ليصعق جماهير حامل اللقب.

لكن النرويجي إرلينغ هالاند سجل هدفين ليقود صاحب الأرض إلى الفوز 2-1، والمحافظة على صدارته للبطولة برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات، أما برينتفورد فتوقف رصيده عند 6 نقاط في المركز التاسع.

وفي مباراة أخرى، سجل جون دوران هدفا رائعا من مسافة بعيدة ليحول أستون فيلا تأخره أمام إيفرتون إلى انتصار 3-2.

وكانت النتيجة 2-2، عندما أطلق دوران تسديدة صاروخية في الدقيقة 76 سكنت مرمى إيفرتون، ولتمنح أستون فيلا نقاط المباراة.

بهذا الفوز رفع أستون فيلا رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثالث وبفارق الأهداف عن ليفربول، صاحب المركز الثاني، الذي خسر بهدف أمام نوتنغهام فورست. أما إيفرتون فيتذيل الترتيب بلا نقاط في المركز العشرين بعد أربع هزائم متتالية.