رياضة|إسبانيا

لامين جمال يقود برشلونة للفوز 4-1 على جيرونا بالدوري الإسباني (فيديو)

لامين جمال برشلونة
مدة الفيديو 00 minutes 34 seconds
15/9/2024-|آخر تحديث: 15/9/202410:05 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

سجل لامين جمال هدفين ليقود برشلونة للفوز 4-1 على جيرونا، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري الإسباني لكرة القدم.

وأحرز جمال هدفيه في الدقيقتين 30 و37، قبل أن يسجل داني أولمو الهدف الثالث بعد الاستراحة مباشرة من اللمسة الأولى من مسافة قريبة.

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وأحرز بيدري الهدف الرابع من مسافة قريبة في الدقيقة 64 قبل أن يسجل البديل كريستيان ستواني هدف جيرونا الوحيد في الدقيقة 80.

وأنهى برشلونة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد فيران توريس ببطاقة حمراء مباشرة إثر تدخل عنيف في الدقيقة 86.

وبهذا الفوز، واصل برشلونة سلسلة انتصاراته منذ بداية الموسم الحالي للدوري الإسباني لكرة القدم.

ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 15 نقطة بعد 5 جولات، بفارق 4 نقاط أمام ريال مدريد، فيما يحتل جيرونا المركز السابع برصيد 7 نقاط.

المصدر : وكالات

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