هروب ثلاثة رياضيين من بعثة تونس ببطولة العالم لرفع الأثقال في إسبانيا

قال الكاتب العام للاتحاد التونسي لرفع الأثقال علي الزواري لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنه تم اكتشاف مغادرة ثلاثة رياضيين مقر البعثة، أمس الخميس، ويُرجح أنهم اتجهوا إلى سويسرا، وفق مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف الزواري أن الاتحاد فتح تحقيقات في الحادثة، ومن المتوقع أن يُصدر بيانًا في وقت لاحق.

تكوين بعثة تونس في البطولة

وكانت بعثة تونس المشاركة في البطولة تتكون من 5 رياضيين هم: سجير الجبالي (وزن أقل من 61 كيلوغراما)، وحمزة بن عمر (وزن أقل من 81 كيلوغراما)، ولجين عمارة (وزن أقل من 64 كيلوغراما)، وآية العوادي (وزن أقل من 55 كيلوغراما)، وتسنيم بن وادة (وزن أقل من 49 كيلوغراما).

وبحسب ما كشفه الاتحاد التونسي لرفع الأثقال، فإن اللاعبين حمزة بن عمر وسجير الجبالي من منتخب الرجال، ولُجين عمارة التي تنافس ضمن منتخب تونس للسيدات لفئة الشباب، هربوا من مقر الإقامة، منذ اليوم الأول لوصول البعثة إلى إسبانيا.

وأضاف أن هذا الثلاثي اختفى تمامًا عن الأنظار وهرب إلى جهة غير معلومة، وقد أبلغ المسؤولون في اتحاد رفع الأثقال السلطات التونسية بالحادثة.

وقال المسؤول بالاتحاد إن المنتخب التونسي سيكتفي بمشاركة لاعبَين فقط في منافسات البطولة هما تسنيم بن وادة وآية العوادي.