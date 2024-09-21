لاعب نرويجي يرفض عرضا إسرائيليا: لا أقبل أي أموال ملطخة بالدماء (شاهد)

رفض لاعب كرة القدم النرويجي، أولي ساتر، الاحتراف بعقد قيمته 850 ألف يورو قدمه نادي مكابي حيفا الإسرائيلي، وذلك اعتراضا على جرائم الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وقال اللاعب ذو الجذور الباكستانية من ناحية جده لوالدته، في حوار صحفي “حتى لو عُرض عليّ 500 مليون دولار، فلن أنضم إلى نادٍ إسرائيلي. بالنسبة لي، الأمر لا يتعلق بالمال؛ قيمي هي الأهم، لا يمكنني تمثيل بلد يديم العنف وانعدام الأمن”.

“أموال ملطّخة بالدماء”

وتابع حديثه لصحيفة نرويجية قائلًا “لا أريد أي أموال ملطّخة بالدماء تدخل إلى حسابي، سيكون هذا كابوسًا لي، الناس في تلك المنطقة يعيشون في خوف في منازلهم، ولا يمكنني بضمير مرتاح أن أقبل مثل هذه الأموال مهما كان المبلغ كبيرًا”.

قال : "لا أريد أموالا ملطّخة بالدم ، وأخلاقي تمنعني من تمثيل هذا البلد".. لاعب كرة القدم النرويجي "أولي ساتر" يتحدث عن رفضه الانضمام إلى نادي مكابي حيفا الإسرائيلي pic.twitter.com/clFwJuTuAw — حامد العلي (@Hamedalalinew) September 20, 2024

“أخلاقي وقيمي تمنعني”

وأضاف “كان عرضًا سيوفر لي الاستقلال المالي لكن أخلاقي وقيمي تمنعني من تمثيل هذا البلد (إسرائيل)، أنا واثق من المكان الذي ستقودني إليه قيمي، وأنا متمسك بما أعتقد أنه صحيح. ولا يمكن لأي مبلغ من المال أن يشتري ضميري”.

وبحسب صحف إسرائيلية، فإن أولي ليس اللاعب الوحيد الذي رفض الاحتراف مع انتقالات هذا الموسم، إذ واجه مكابي حيفا صعوبة في العثور على لاعبين أجانب طوال فترة الانتقالات.

وعجز النادي عن إغراء اللاعبين الأجانب بالقدوم إلى إسرائيل نظرًا إلى الوضع الأمني الحساس، ورفض لاعبون عروضًا من الدوري الممتاز بسبب ما قالت الصحف إنه “تهديد على إسرائيل من جبهات متعددة”.