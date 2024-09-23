رياضة|بريطانيا

لاعب “يعضّ” منافسه خلال مباراة في إنجلترا (شاهد)

أنهى المباراة بعلامة كبيرة على مؤخرة عنقه

أوسماجيتش في مشادة مع لاعبي بلاكبيرن بعد أن عض أحدهم
أوسماجيتش في مشادة مع لاعبي بلاكبيرن بعد أن عضّ أحدهم (اسوشيتد برس)
23/9/2024-|آخر تحديث: 23/9/202401:07 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

انتقد جون يوستاس مدرب فريق بلاكبيرن الإنجليزي تعرّض لاعب فريقه أوين بيك للعضّ خلال مبارة الفريق مع نادي بريستون، الأحد، في دوري الدرجة الثانية في إنجلترا، مشيرًا إلى أن اللاعب أنهى المباراة بعلامة كبيرة على مؤخرة عنقه.

وأضاف يوستاس أن حكم المبارة لم يرَ لاعب بريستون وهو يعضّ بيك على مؤخرة عنقه، وعاقب بيك ببطاقة حمراء وطرده من المباراة في الدقيقة الـ89 بعد معاملته العنيفة لمهاجم بيرستون، داون هولمز.

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وشعر لاعب بريستون، ميلوتين أوسماغيتش، بالغضب من معاملة بيك لزميله.

وظهر في مقطع فيديو وهو قريب منه ويعضّه في مؤخرة عنقه، وهو ما لم يلاحظه الحكم؛ فاكتفى بمنحه بطاقة صفراء بعد أن اشتكى أوين من سلوكه.

وعلق بول هيكينجبوتوم مدرب بريستون على الواقعة قائلًا “كل ما يمكنني قوله هو أنه لا يوجد مكان للعضّ. التدخلات الخاطئة، أشياء من هذا القبيل هي جزء لا يتجزأ من اللعبة، عليك أن تقبلها”.

ويواجه أوسماجيتش احتمال الإيقاف عن اللعب عدة مبارايات بعد انتهاء اتحاد كرة القدم الإنجليزي من التحقيق في الواقعة.

سوارز تعرض للإيقاف 10 مباريات بعد عضه لاعب تشيلسي عام 2013
سوارز أُوقِف عن 10 مباريات بعد عضّه لاعب تشيلسي عام 2013 (رويترز)

ليست المرة الأولى

يذكر أن لويز سوارز، نجم أورغواي الذي كان يلعب لنادي ليفربول الإنجليزي، تم عقابه بالإيقاف عن اللعب عشر مباريات بعد عضّه لاعب فريق تشيلسي، برانيسلاف إيفانوفيتش، في موسم 2013 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وحظيت الواقعة وقتها بتغطية واسعة في الصحف البريطانية، وسط انتقادات حادة لسلوك سوارز اتجاه إيفانوفيتش.

المصدر : أسوشيتد برس

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