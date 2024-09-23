لاعب “يعضّ” منافسه خلال مباراة في إنجلترا (شاهد)

انتقد جون يوستاس مدرب فريق بلاكبيرن الإنجليزي تعرّض لاعب فريقه أوين بيك للعضّ خلال مبارة الفريق مع نادي بريستون، الأحد، في دوري الدرجة الثانية في إنجلترا، مشيرًا إلى أن اللاعب أنهى المباراة بعلامة كبيرة على مؤخرة عنقه.

وأضاف يوستاس أن حكم المبارة لم يرَ لاعب بريستون وهو يعضّ بيك على مؤخرة عنقه، وعاقب بيك ببطاقة حمراء وطرده من المباراة في الدقيقة الـ89 بعد معاملته العنيفة لمهاجم بيرستون، داون هولمز.

Owen Beck has gotten a Red card after he was bitten in the back of the neck, yes you heard it right. And the player who bit him hit a yellow 😐 pic.twitter.com/BRTAelj7ey — LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) September 22, 2024

وشعر لاعب بريستون، ميلوتين أوسماغيتش، بالغضب من معاملة بيك لزميله.

وظهر في مقطع فيديو وهو قريب منه ويعضّه في مؤخرة عنقه، وهو ما لم يلاحظه الحكم؛ فاكتفى بمنحه بطاقة صفراء بعد أن اشتكى أوين من سلوكه.

وعلق بول هيكينجبوتوم مدرب بريستون على الواقعة قائلًا “كل ما يمكنني قوله هو أنه لا يوجد مكان للعضّ. التدخلات الخاطئة، أشياء من هذا القبيل هي جزء لا يتجزأ من اللعبة، عليك أن تقبلها”.

ويواجه أوسماجيتش احتمال الإيقاف عن اللعب عدة مبارايات بعد انتهاء اتحاد كرة القدم الإنجليزي من التحقيق في الواقعة.

ليست المرة الأولى

يذكر أن لويز سوارز، نجم أورغواي الذي كان يلعب لنادي ليفربول الإنجليزي، تم عقابه بالإيقاف عن اللعب عشر مباريات بعد عضّه لاعب فريق تشيلسي، برانيسلاف إيفانوفيتش، في موسم 2013 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وحظيت الواقعة وقتها بتغطية واسعة في الصحف البريطانية، وسط انتقادات حادة لسلوك سوارز اتجاه إيفانوفيتش.