لاعب “يعضّ” منافسه خلال مباراة في إنجلترا (شاهد)

انتقد جون يوستاس مدرب فريق بلاكبيرن الإنجليزي تعرّض لاعب فريقه أوين بيك للعضّ خلال مبارة الفريق مع نادي بريستون، الأحد، في دوري الدرجة الثانية في إنجلترا، مشيرًا إلى أن اللاعب أنهى المباراة بعلامة كبيرة على مؤخرة عنقه.

وأضاف يوستاس أن حكم المبارة لم يرَ لاعب بريستون وهو يعضّ بيك على مؤخرة عنقه، وعاقب بيك ببطاقة حمراء وطرده من المباراة في الدقيقة الـ89 بعد معاملته العنيفة لمهاجم بيرستون، داون هولمز.

Owen Beck has gotten a Red card after he was bitten in the back of the neck, yes you heard it right. And the player who bit him hit a yellow 😐 pic.twitter.com/BRTAelj7ey

— LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) September 22, 2024