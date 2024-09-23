هالاند يحقق رقما جديدا ومانشستر سيتي ينجو من الخسارة مع أرسنال (فيديو)
افتتح النجم النرويجي إرلينغ هالاند التسجيل لفريقه مانشستر سيتي في مرمى ضيفه أرسنال بعد 9 دقائق فقط من بداية قمة الجولة الخامسة للدوري الإنجليزي لكرة القدم، يوم الأحد.
وهذا هو الهدف رقم 100 لهالاند مع مانشستر سيتي منذ الانضمام لصفوفه قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني عام 2022.
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ولعب النرويجي 105 مباريات بقميص مانشستر في المسابقات كلها.
هالاند يفتتح القمة بهدف مبكر#الدوري_الإنجليزي #PremierLeague pic.twitter.com/j0urf2LeSD
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 22, 2024
وبهذا الهدف يواصل هالاند تصدر قائمة هدافي المسابقة برصيد 10 أهداف بفارق 5 أهداف عن لويز دياز في المركز الثاني، كما أنه رقم 73 في 71 مباراة بالدوري مع فريقه.
وبعد تقدم هالاند، تمكن ريكاردو كالافيوري من التعادل لأرسنال بتسديدة قوية في الدقيقة 22.
ريكاردو كالافيوري يفتتح مسيرته مع آرسنال بهدف مذهل#الدوري_الإنجليزي#PremierLeague pic.twitter.com/4LRenfqBeP
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 22, 2024
ووضع غابرييل الضيوف في المقدمة في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول عندما قفز عاليًا ليحوّل تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفّذها بوكايو ساكا بضربة رأس إلى المرمى.
غابرييل يهدي آرسنال التقدم على مانشستر سيتي#الدوري_الإنجليزي#PremierLeague pic.twitter.com/3vLM4K11O5
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 22, 2024
ولعب أرسنال بعشرة لاعبين بعد طرد لياندرو تروسار، لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية قبل نهاية الشوط الأول مباشرة.
وقرب نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني، تمكن جون ستونز من تسجيل هدف التعادل لمانشستر سيتي.
وبهذا أفلت من الهزيمة وظل متصدرًا لترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 13 نقطة، وبقارق نقطة واحدة عن ليفربول وأستون فيلا على الترتيب.
أما أرسنال، وصيف العام الماضي، فيحتل المركز الرابع برصيد 11 نقطة.