أسامة الصحراوي يختار تمثيل المغرب بدلًا من النرويج

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، الخميس، موافقة الاتحاد الدولي للعبة “فيفا” على تغيير الجنسية الرياضية للاعب أسامة الصحراوي (23 عاما) من تمثيل النرويج إلى تمثيل المغرب.

وقال الاتحاد المغربي في بيانه “وافقت غرفة قانون اللاعبين بمحكمة كرة القدم التابعة للفيفا على طلب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بتغيير الجنسية الرياضية للاعب أسامة الصحراوي”.

ومن المنتظر أن يكون الصحراوي حاضرا مع المنتخب المغربي، في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، استعدادًا لمباراتي إفريقيا الوسطى في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا التي يستضيفها المغرب عام 2025.

ويعد الصحراوي من أفضل اللاعبين في الدوري الفرنسي، ويشغل مركز جناح أيسر مع نادي ليل الفرنسي، وسبق له تمثيل المنتخب النرويجي الأول في مباراة واحدة، إلا أنه فضل اللعب للمنتخب المغربي، وانضم الصحراوي إلى نادي ليل الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي الأخير قادما إليه من هيرنيفين الهولندي، ويلعب جناحًا أيسر ووسط هجومي.

وكان أسامة الصحراوي أعلن تراجعه عن تمثيل منتخب النرويج، ورفض دعوة مدربه ستال سولباكين، لخوض مباراتي كازاخستان والنمسا في منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وطلب أسامة تغيير جنسيته الرياضية حتى يتمكن من تمثيل منتخب أسود الأطلس خلال البطولات القادمة، ما جعل الاتحاد النرويجي لكرة القدم يعلن في بيان رسمي، في أغسطس/آب الماضي، أن نجم ليل الفرنسي أبلغ المدرب سولباكين برغبته في تمثيل منتخب بلده الأصلي.

وبعدها، بدأ الاتحاد المغربي لكرة القدم في إجراءات تغيير جنسية اللاعب أسامة الصحراوي الرياضية، حتى يكون مؤهلا قانونيا للانضمام إلى منتخب أسود الأطلس بدءًا من معسكر المقرر في أكتوبر المقبل.