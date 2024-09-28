الزمالك يفوز على الأهلي ويُتوج بالسوبر الأفريقي للمرة الخامسة في تاريخه (فيديو)

حقق فريق نادي الزمالك المصري لكرة القدم فوزًا غاليًا على النادي الأهلي المصري بركلات الترجيح 4-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي بهدف لمثله، في مباراة السوبر الأفريقي، ليتوج بالكأس للمرة الخامسة في تاريخه، مساء الجمعة على استاد المملكة آرينا، في مدينة الرياض السعودية، وأدارها الحكم الليبي معتز الشلماني.

أحداث الشوط الأول

شهدت الدقيقة 6 من المباراة ركلة حرة للأهلي بتسديدة صاروخية من وسام أبوعلى، لكن أبعدها حارس الزمالك محمد عواد من أقصى يمين مرماه.

وفي الدقيقة 17 توقفت المباراة لعلاج محمد هاني لاعب الأهلي بعد التحام قوي مع نبيل دونجا لاعب الزمالك، وخرج محمد هاني في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول لعدم قدرته على تكملة المباراة ونزل عمر كمال عبدالواحد.

هدف وسام أبو علي

في الدقيقة 37 من الشوط الأول حصل أكرم توفيق لاعب الأهلي على ركلة جزاء، احتسبها حكم اللقاء بعد تدخل الفار، سجل منها وسام أبوعلى هدف الأهلي ليمنح التقدم لناديه بنتيجة 1-0.

https://twitter.com/beINSPORTS/status/1839739134803411384

أحداث الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني استحوذ فريق الزمالك على الكرة وشكل خطورة على مرمى محمد الشناوي حارس النادي الأهلي في أكثر من كرة.

وشهدت الدقيقة 63 التغيير الأول لنادي الزمالك بخروج مصطفى شلبي ونزول كونراد ميشالاك، وفي الدقيقة 66 خرج إمام عاشور لاعب النادي الأهلي ونزل محمد مجدي قفشة.

وفي الدقيقة 75 خرج ناصر ماهر وسيف الدين الجزيري ونزل عمر فرج وناصر منسي في فريق الزمالك، وبعد دقيقتين من نزوله سجل ناصر منسي هدف الزمالك الأول في الدقيقة 77 بعد عرضية من عمر جابر ليمنح التعادل لناديه بنتيجة 1-1.

https://twitter.com/beINSPORTS/status/1839754083625849177

تغييرات ووقت ضائع

وفي الدقيقة 84 خرج كلا من مروان عطية وحسين الشحات ونزل رضا سليم وأحمد نبيل كوكا في الأهلي، وخرج كلا من نبيل دونجا وعمر جابر ونزل زياد كمال ومحمد شحاتة في الزمالك في الدقيقة 89.

وأضاف حكم اللقاء 6 دقائق وقت بدل ضائع مرت دون خطورة من الفريقين لينتهي الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.

https://twitter.com/beINSPORTS/status/1839762630157774898

تاريخ السوبر بين الأهلي والزمالك

ومباراة الجمعة، التي فاز فيها الزمالك، هي الثالثة بين الفريقين في نهائي كأس السوبر، حيث التقيا لأول مرة في نهائي كأس السوبر عام 1994، وخسر الأهلي أمام الزمالك بهدف نظيف أحرزه أيمن منصور.

والتقيا للمرة الثانية في تاريخهما في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020، وفاز الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف، أحرز للأهلي عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحرز للزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا.