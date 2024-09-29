“فيفا” يكشف عن الملاعب المستضيفة لكأس العالم للأندية 2025

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الأحد، عن الملاعب الـ12 المستضيفة لأول نسخة من كأس العالم للأندية تقام بمشاركة 32 فريقا في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2025

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية 63 مباراة لمونديال الأندية بمشاركة 32 ناديًا من 6 قارات يتنافسون على لقب النسخة الأولى من البطولة.

وتجمع البطولة بين أنجح الفرق على مدار المواسم الأربعة الماضية في سبيل التنافس على اللقب العالمي في نهاية المطاف.

ووَفق الموقع الرسمي لفيفا، اليوم الأحد، فإن جميع السعات المدرجة للملاعب هي تقديرية في هذه المرحلة وقابلة للتغيير قبل بدء البطولة.

وتتوزع الملاعب المستضيفة للمنافسات على 11 مدينة هي أتلانتا وشارلوت وسينسناتي وباسادينا ولوس أنجلوس وميامي وناشفيل وفيلادلفيا وسياتل وواشنطن وأورلاندو.

وتشارك في البطولة 5 أندية عربية، وهي الأهلي المصري، الترجي التونسي، الوداد المغربي، الهلال السعودي، العين الإماراتي.

والملاعب هي:

1 – ملعب “مرسيدس بنز” في أتلانتا بولاية جورجيا، ويتسع لـ75 ألف مشجع، افتتح عام 2017.

2 – ملعب “بنك أمريكا” في شارلوت بنورث كارولينا، ويتسع لـ75 ألف مشجع، افتتح في 1996.

3 – ملعب “تي كيو إل” في سينسيناتي بأوهايو، ويتسع لـ26 ألف مشجع، افتتح في 2021.

4 – ملعب “روز بول” في باسادينا بكاليفورنيا، ويتسع لـ88 ألفا و500 مشجع، افتتح عام 1922.

5 – ملعب “هارد روك” في ميامي غاردنز بفلوريدا، ويتسع لـ65 ألف مشجع، افتتح في 1987.

6 – ملعب “جيوديس بارك” في ناشفيل بتينيسي، ويتسع لـ30 ألف مشجع، افتتح في 2022.

7 – ملعب “ميتلايف” في إيست رذرفورد، بنيو جيرسي/نيويورك، ويتسع لـ82 ألفا و500 مشجع، افتتح في 2010.

8 – ملعب “كامبينغ وورلد” في أورلاندو بفلوريدا، ويتسع لـ65 ألف مشجع، افتتح في 1936.

9 – ملعب “إنتر أند كو” في أورلاندو بفلوريدا، ويتسع لـ25 ألف مشجع، افتتح في 2017.

10 – ملعب “لينكون فاينانشال فيلد” في فيلادلفيا بنسيلفانيا، ويتسع لـ69 ألف مشجع، افتتح في 2003.

11 – ملعب “لومن فيلد” في سياتل بواشنطن، ويتسع لـ69 ألف مشجع، افتتح في 2002.

12 – ملعب “أودي فيلد” في العاصمة واشنطن، ويتسع لـ20 ألف مشجع، افتتح في 2018.

وتقام البطولة في الفترة من 15 يونيو/حزيران إلى 13 يوليو/تموز من العام المقبل، وأعلن عن استضافة ملعب “ميتلايف” في نيوجيرسي للمباراة النهائية.