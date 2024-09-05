تصفيات مونديال 2026.. البحرين تحقق فوزا تاريخيا على أستراليا واليابان تمطر شباك الصين بسباعية (فيديو)

حققت البحرين فوزًا تاريخيًا على أستراليا، بينما عادت فلسطين بنقطة ثمينة من كوريا الجنوبية، واكتسحت اليابان الصين بسباعية نظيفة، الخميس، في الجولة الأولى من الدور الثالث لتصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2026.

تمكّن المنتخب البحريني من الفوز على “سوكروز” الأسترالي بنتيجة 1-0 ضمن المجموعة الثالثة في غولد كوست بعد 6 خسارات سابقة. سجل هاري سوتار هدف الفوز للبحرين بالخطأ في مرماه قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي، بعد طرد زميله كوسيني ينغي في الدقيقة 77.

يُذكر أن البحرين لم يسبق لها التأهل لنهائيات كأس العالم رغم اقترابها مرتين في 2006 و2010.

في المجموعة نفسها، يلعب المنتخب السعودي ضد إندونيسيا لاحقًا.

ويتأهل البطل والوصيف من كل مجموعة بعد 10 جولات حتى يونيو 2025، بالإضافة إلى فرصتين أخريين في الدور الرابع لستة منتخبات تحتل المركزين الثالث والرابع.

في المجموعة نفسها، اكتسحت اليابان الصين بنتيجة 7-0 في سايتاما، برز فيها كاورو ميتوما جناح برايتون الإنجليزي الذي سجل في المباراة بعد غياب عن المنتخب منذ كأس آسيا. افتتح واتارو إندو، لاعب ليفربول الإنجليزي، التسجيل برأسه وبعد ذلك سجل ميتوما الهدف الثاني. أضاف تاكومي مينامينو من موناكو الفرنسي هدفين في الشوط الثاني، وأكمل جونيا إيتو، دايزن مايدا، وتاكيفوسا كوبو مهرجان الأهداف.

وفي المجموعة الثانية، عادت فلسطين بنقطة ثمينة بعد تعادلها دون أهداف مع كوريا الجنوبية في سيول.

رغم التحديات التي تواجه فلسطين في ظل الوضع في غزة، لم ترضخ أمام المنتخب الكوري المصنف 23 عالميًا.

وأُلغي هدف تامر صيام بداعي التسلل، في حين تألق الحارس رامي حمادة في صد محاولات عدة كورية خطرة، وكادت فلسطين أن تسجل في الوقت بدل الضائع لكن تمريرة عدي الدباغ ضاعت.

وتختتم الجولة بمواجهتين بين العراق وعمان في البصرة، والأردن مع الكويت في عمّان ضمن المجموعة الثانية، وفي المجموعة الأولى، تلعب أوزبكستان ضد كوريا الشمالية، إيران ضد قرغيزستان، وقطر ضد الإمارات.