زعيم ألتراس إنتر ميلان يطعن مشجعا للنادي حتى الموت

طعن أندريا بيريتا، زعيم مجموعات المشجعين المتشددة “ألتراس” لنادي إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي، مشجعاً آخر للنادي وأحد أعضاء مافيا “ندرانغيتا” حتى الموت يوم الأربعاء بمدينة كالابريا، وفقاً لمحاميه ميركو بيرلينو ووسائل إعلام محلية.

وبحسب تصريح بيريتا البالغ من العمر 49 عاماً، فإنه كان في حالة دفاع عن النفس عندما طعن أنتونيو بيلوكو البالغ 36 عاماً بعد أن أطلق الأخير عليه النار وأصابه في ساقه باستخدام مسدس.

ووقعت الحادثة خارج صالة ألعاب رياضية في بلدة “تشيرنوسكو سول نافيليو” بالقرب من مدينة ميلانو، حيث تشاجر الاثنان داخل سيارة.

وأشار المحامي بيرلينو إلى أن المدعي العام سيستمع إلى أقوال موكله بيريتا الموجود حالياً في المستشفى مساء الأربعاء. وقال بيريتا “لم يكن لديّ خيار، دافعت عن نفسي”، زاعماً أنه طعن الضحية مرة أو مرتين في حلقه.

وتحيط العديد من الإدانات بأندريا بيريتا بتهم تتعلق بأعمال عنف وتجارة المخدرات، ويُذكر أنه خلف الزعيم التاريخي لألتراس إنتر فيتوريو بويوكي الذي قُتل في أكتوبر/تشرين الأول 2022.