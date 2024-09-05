غياب ميسي ورونالدو.. الكشف عن قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2024

بات من المؤكد عدم إحراز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي جائزة الكرة الذهبية للمرة التاسعة في مسيرته، بعدما غاب عن لائحة المرشحين لأفضل لاعب في العالم لعام 2024 والتي تضمنت 30 لاعبًا، وكشفت عنها مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية الأربعاء.

هيمن على القائمة لاعبو منتخب إسبانيا المتوج بكأس أوروبا هذا الصيف وريال مدريد الفائز بدوري أبطال أوروبا.

وهذه هي المرة الثانية منذ عام 2005 التي يغيب فيها ميسي، البالغ من العمر 37 عامًا والحائز على الكرة الذهبية العام الماضي للمرة الثامنة، عن سباق الفوز بأعرق جائزة فردية في عالم كرة القدم.

وتُمنح الجائزة بعد تصويت لجنة تحكيم مكونة من صحفيين يمثلون أفضل 100 بلد في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وكان أسطورة نادي برشلونة السابق والفائز مع منتخب بلاده بمونديال قطر 2022، والذي يلعب حاليًا في الدوري الأمريكي مع نادي إنتر ميامي، غاب عن لائحة المرشحين لنيل الجائزة في عام 2022 حين كانت من نصيب الفرنسي كريم بنزيمة.

رغم غياب ميسي، إلا أن موسمه لم يكن مخيبًا مع منتخب “ألبيسيليستي”، بعدما قاده للاحتفاظ بلقب كوبا أمريكا هذا العام بعد 2021. بيد أن بريق تأثيره خفت في هذه النسخة، عندما اضطر لمغادرة الملعب بسبب إصابة في كاحله بعد 66 دقيقة من انطلاق المباراة النهائية التي انتهت بالفوز على كولومبيا 1-0 بعد التمديد.

كما غاب البرتغالي كريستيانو رونالدو، 39 عامًا، الذي غادر القارة العجوز للانضمام إلى فريق النصر السعودي في عام 2023، عن القائمة للعام الثاني تواليًا. وهذه هي المرة الأولى منذ 2003 التي يغيب فيها رونالدو ومنافسه ميسي سوياً عن الحفل.

أبرز المرشحين

يبدو أن البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، من بين أبرز المرشحين لرفع الكرة الذهبية للمرة الأولى في مسيرته في الحفل المقرر في باريس في 28 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بعدما قاد النادي الملكي للقبه الخامس عشر في دوري أبطال أوروبا.

ويواجه فينيسيوس منافسة من العديد من زملائه في ريال مدريد، مثل الإنجليزي جود بيلينغهام، والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، والمعتزل الألماني توني كروس، ومواطنه أنتونيو روديغر، إضافة إلى الوافد الجديد من باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي.

وتشتد المنافسة مع المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند، الذي تألق الموسم الماضي وقاد مانشستر سيتي الإنجليزي للفوز بالدوري الإنجليزي للمرة الرابعة تواليًا.

شملت القائمة أيضًا المهاجم الإنجليزي هاري كاين رغم خسارته نهائي كأس أوروبا أمام إسبانيا 1-2، إلى جانب عدد كبير من أبطال القارة مثل داني كارفاخال، وأليخاندرو غريمالدو، وداني أولمو، ورودري، ونيكو وليامس، ولامين جمال.

في لائحة المدربين، نجد الإسباني شابي ألونسو، المتوج بلقب الدوري الألماني مع باير ليفركوزن دون خسارة، والإيطالي كارلو أنشيلوتي، عرّاب فوز ريال مدريد بثنائية الدوري ودوري الأبطال، ومدرب منتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي.

ينافس الإيطالي جان بييرو غاسبيريني، مدرب أتالانتا الفائز بالدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”، بعدما ألحق بليفركوزن خسارته الوحيدة في الموسم الماضي، والإسباني بيب غوارديولا، ومدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني.

لدى السيدات، تبدو الإسبانية أيتانا بونماتي من بين الأوفر حظًا للاحتفاظ بالكرة الذهبية، فيما تأمل زميلتها في برشلونة ومواطنتها أليكسيا بوتياس في رفع غلتها إلى ثلاث كرات ذهبية بعدما توجت بها عامي 2021 و2022.

وتم ترشيح النرويجية أدا هيغيربيرغ، الفائزة بأول نسخة للكرة الذهبية للسيدات عام 2018، إلى جانب خمس لاعبات من منتخب الولايات المتحدة الفائز بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس: صوفيا سميث، مالوري سوانسون، ترينيتي رودمان، ليندسي هوران، وحارسة المرمى أليسا نايهر.