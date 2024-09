مصرع العداءة الأولمبية ريبيكا تشبتيغي بعد إضرام النار فيها

لقيت عداءة الماراثون الأوغندية ريبيكا تشبتيغي، الخميس، مصرعها بعد 4 أيام من سكب البنزين عليها وإشعال النار فيها من قبل صديقها في كينيا، في أحدث هجوم على رياضية في البلاد.

وكانت وسائل إعلام كينية وأوغندية قد ذكرت أن تشبتيغي (33 عامًا) تعرضت لحروق في أكثر من 75% من جسدها إثر هجوم صديقها، الذي وقع في كينيا يوم الأحد الماضي، لتصبح هذه ثالث جريمة قتل الرياضية في كينيا منذ أكتوبر تشرين الأول 2021.

وقال دونالد روكير رئيس اللجنة الأولمبية في أوغندا عبر منصة “إكس”، “علمنا بالوفاة المحزنة لرياضيتنا الأولمبية ريبيكا تشبتيغي بعد هجوم شرس من قبل صديقها”، وأضاف: “لترقد روحها في سلام، ونحن ندين بشدة العنف ضد المرأة. كان هذا عملًا جبانًا وغير منطقي أدى إلى فقدان رياضية عظيمة. إرثها سيظل باقيًا”.

وقالت صحيفة “ذا ستاندارد” الكينية إن مهاجم العداءة أصيب أيضًا في الحادث، وتم نقله إلى وحدة العناية المركزة مصابًا بحروق بنسبة 30%.

وذكرت الشرطة في تقرير لها أن “ديكسون الذي استخدم البنزين، بدأ في سكبه على ريبيكا قبل أن يشعل النار فيها”، مضيفة أنه أُصيب أيضًا جراء النيران.

وذكر تقرير الشرطة أن العدّاءة الأوغندية ومارانغاش كانا على علاقة متوترة و«يعيشان خلافات عائلية مستمرة».

كما أفادت وسائل إعلام كينية بأن إحدى بنات تشيبتيغي كانت شاهدة على الاعتداء في منزل والدتها، ونقلت صحيفة «ذا ستاندارد» الكينية عنها قولها: “ركلني بينما كنت أحاول الركض لإنقاذ والدتي”، وأضافت: «صرخت على الفور طلبًا للمساعدة، ولجأت إلى أحد الجيران الذي حاول إطفاء النيران بالماء، لكن ذلك لم يكن ممكنًا”.

BREAKING NEWS💔💔

We are deeply saddened to announce the passing of our athlete, Rebecca Cheptegei early this morning who tragically fell victim to domestic violence. As a federation, we condemn such acts and call for justice. May her soul rest In Peace. pic.twitter.com/ZdxmZ3wDuE

— UGANDA ATHLETICS FEDERATION🇺🇬🇺🇬 UAF (@UgaAthletics2) September 5, 2024