رياضة

شاهد: رونالدو يسجل هدفه الـ900 ويقود البرتغال للفوز على كرواتيا

أصبح في سجل رونالدو 900 هدف (الفرنسية)
6/9/2024

ساعد هدف كريستيانو رونالدو رقم 900 في مسيرته البرتغال على الفوز 2-1 على كرواتيا في مستهل مشوارهما بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، الخميس، بعدما افتتح ديوجو دالوت التسجيل لصاحب الأرض وسجل هدفا بالخطأ في مرماه.

ووضع دالوت البرتغال في المقدمة في الدقيقة السابعة عندما أرسل برونو فرنانديز تمريرة ذكية إلى زميله الذي سدد من بين ساقي حارس المرمى.

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ووصل رونالدو (39 عاما)، الذي فشل في التسجيل في المباريات الخمس التي خاضتها البرتغال في بطولة أوروبا 2024، إلى هذا الإنجاز عندما استقبل تمريرة عرضية مثالية من نونو مينديز ووضع المهاجم غير المراقب الكرة في المرمى من مسافة قريبة ليضاعف تقدم بلاده في الدقيقة 34.

وقلصت كرواتيا الفارق بهدف قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول عندما حول دالوت تسديدة بورنا سوسا بالخطأ في مرماه. ولم يشهد الشوط الثاني أي أهداف لتستهل البرتغال مشوارها بالفوز.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة الأولى للمستوى الأول اليوم، تغلبت بولندا 3-2 على اسكتلندا.

وتستضيف البرتغال منافستها اسكتلندا بينما تحل بولندا ضيفة على كرواتيا يوم الأحد.

المصدر : الجزيرة مباشر

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