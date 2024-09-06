شاهد: رونالدو يسجل هدفه الـ900 ويقود البرتغال للفوز على كرواتيا

ساعد هدف كريستيانو رونالدو رقم 900 في مسيرته البرتغال على الفوز 2-1 على كرواتيا في مستهل مشوارهما بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، الخميس، بعدما افتتح ديوجو دالوت التسجيل لصاحب الأرض وسجل هدفا بالخطأ في مرماه.

ووضع دالوت البرتغال في المقدمة في الدقيقة السابعة عندما أرسل برونو فرنانديز تمريرة ذكية إلى زميله الذي سدد من بين ساقي حارس المرمى.

👏⚽️ كريستيانو رونالدو يسجل هدفه الـ900 في مشواره الكروي #دوري_الأمم_الأوروبية pic.twitter.com/anliyrHKwR — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 5, 2024

ووصل رونالدو (39 عاما)، الذي فشل في التسجيل في المباريات الخمس التي خاضتها البرتغال في بطولة أوروبا 2024، إلى هذا الإنجاز عندما استقبل تمريرة عرضية مثالية من نونو مينديز ووضع المهاجم غير المراقب الكرة في المرمى من مسافة قريبة ليضاعف تقدم بلاده في الدقيقة 34.

شاهد ردة فعل كريستيانو رونالدو العاطفية بعد تسجيله للهدف رقم 900 في مسيرته الكروية 🥹❤️#دوري_الأمم_الأوروبية pic.twitter.com/NyQTlcDHRo — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 5, 2024

وقلصت كرواتيا الفارق بهدف قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول عندما حول دالوت تسديدة بورنا سوسا بالخطأ في مرماه. ولم يشهد الشوط الثاني أي أهداف لتستهل البرتغال مشوارها بالفوز.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة الأولى للمستوى الأول اليوم، تغلبت بولندا 3-2 على اسكتلندا.

وتستضيف البرتغال منافستها اسكتلندا بينما تحل بولندا ضيفة على كرواتيا يوم الأحد.