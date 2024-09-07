مصر تهزم الرأس الأخضر بثلاثية نظيفة في بداية تصفيات أمم أفريقيا (فيديو)

افتتح المنتخب المصري التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2025 بالفوز 3- صفر على ضيفه الرأس الأخضر، أمس الجمعة.

ومنح رامي ربيعة التقدم لصاحبة الأرض بضربة رأس في الدقيقة 23، بعد أن حول تمريرة عرضية من زيزو سكنت الشباك.

وفي الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ضاعف عمر مرموش النتيجة لمصر من انفراد بعد أن تلقى تمريرة من مصطفى محمد، قبل أن ينجح في التسجيل.

واختتم البديل إبراهيم عادل أهداف مصر في الدقيقة 70، بعدما تابع كرة مرتدة من حارس الرأس الأخضر.

وسدد مصطفى فتحي كرة قوية من الجهة اليسرى للمرمى، ليتصدى لها الحارس، لترتد أمام إبراهيم عادل الذي سددها في الشباك.

وتقدمت مصر لصدارة المجموعة الثالثة ولها ثلاث نقاط. وتحل بوتسوانا ضيفة على موريتانيا في وقت لاحق السبت.

وتقام مباراتا الجولة الثانية للمجموعة الثلاثاء المقبل، وبينما تلعب مصر في بوتسوانا، تلعب الرأس الأخضر مع موريتانيا.