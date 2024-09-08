النادي الأهلي المصري يكشف عن قميصه للموسم الجديد (صور)
أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم الأحد، عن قميصه الأساسي لموسم 2025/2024، الذي من المنتظر أن يخوض به الفريق الأول لكرة القدم للرجال منافسات الموسم الجديد.
واحتفظ الأهلي في قميصه الأساسي باللون الأحمر الذي يشتهر به، مع وجود بعض الخطوط الذهبية على الكتفين.
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ونشر الحساب الرسمي للأهلي على موقع “إكس” عددًا من الصور للاعبيه وهم يرتدون القميص الجديد، حيث علّق عليه “لمسات ذهبية وأصالة أيقونية”.
وكان محمد الشناوي -قائد الفريق وحارس مرماه- على رأس النجوم الذين ظهروا بالقميص الأساسي الجديد، برفقة كل من الفلسطيني وسام أبوعلي، هداف الدوري المصري في الموسم الماضي، وإمام عاشور، لاعب وسط الفريق، والظهير الأيمن محمد هاني، وطاهر محمد طاهر، جناح الفريق.
— النادي الأهلي (@AlAhly) September 8, 2024
ومن المنتظر أن يرتدى لاعبو الأهلي القميص الجديد خلال لقاء الفريق مع ضيفه جورماهيا الكيني، يوم الأحد القادم، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
يُذكر أن الأهلي تُوج في الموسم الماضي بالدوري المصري الممتاز وكأس السوبر المصري، وكأس مصر (موسم 2023/2022)، إضافة إلى دوري أبطال إفريقيا.