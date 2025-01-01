حرمان برشلونة من قيد ثالث الهدافين بقية الموسم

أصدرت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم بيانا، أمس الثلاثاء، أعلنت فيه معاقبة نادي برشلونة بمنعه من قيد مهاجمه الإسباني داني ألمو بقائمة الفريق الأول بقية الموسم الجاري 2024 – 2025، وذلك بسبب عدم امتثال النادي لقواعد اللعب المالي النظيف.

وقالت الرابطة إن إدارة برشلونة لم تقدم أي بديل للالتزام باللوائح المطلوبة، لتسجيل أي لاعب ابتداء من الثاني من يناير/كانون الثاني الجاري.

واحتاج برشلونة إلى موافقة رابطة الدوري على ميزانية مالية أخرى من أجل تسجيل أولمو بعد صدور حكم قضائي ضد النادي، أمس الأول الاثنين.

وبهذا لا يمكن لبرشلونة أن يسجل عقد أولمو بعد نهاية عام 2024 من دون دعم المحكمة، أو موافقة الرابطة.

يذكر أن داني أولمو كان قد انضم لصفوف برشلونة في أغسطس/آب الماضي، في صفقة بلغت قيمتها 60 مليون يورو، وشارك مع الفريق هذا الموسم في 15 مباراة، أحرز فيها 6 أهداف، وضعته في المرتبة الثالثة بقائمة هدافي البارسا لهذا الموسم بعد البولندي ليفاندوفسكي والبرازيلي رافيينا.