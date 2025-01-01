هزم برينتفورد 3-1.. أرسنال يبدأ المهمة الصعبة بملاحقة ليفربول على الصدارة (فيديو)

نجح أرسنال في قلب تأخره بهدف إلى فوز عريض على مضيفه برينتفورد بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأربعاء، في ختام مباريات الأسبوع الـ19 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

فعلى عكس المتوقع تقدم برينتفورد بهدف مبكر عن طريق الكاميروني بريان مبيومو بالدقيقة 13، فيما نجح البرازيل غابريل خيسوس في إدراك التعادل للغانرز في الدقيقة 29، وفي الشوط الثاني كثف الأرسنال من ضغطه بغية التعزيز وتحقيق الفوز، وبالفعل نجح الإسباني ميكيل ميرينو في إحراز الهدف الثاني بالدقيقة 50، وبعده بثلاث دقائق فقط تمكن غابرييل مارتينيلي من إضافة الهدف الثالث.

بهذه النتيجة رفع أرسنال رصيده من النقاط إلى 39 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثاني مكان نوتينغهام فورست الذي تراجع للمركز الثالث، ليبدأ الأرسنال مهمة مطاردة ليفربول صاحب الصدارة برصيد 45 نقطة، وإن كان الفارق في النقاط وهو 6 نقاط، لا يزال كبيرا نسبيا، إضافة إلى أن ليفربول لعب مباراة أقل من أرسنال، حيث تبقى له مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ15 مع إيفرتون، كما تزداد مهمة أرسنال صعوبة في ملاحقة الريدز، بدخوله 5 مواجهات صعبة متتالية، أمام برايتون وتوتنهام وأستون فيلا وولفرهامتون ومانشستر سيتي، على التوالي.

أما برينتفورد فقد توقف رصيده عند 24 نقطة بالمركز الـ12 متساويا مع مانشستر يونايتد الذي يتفوق في فارق الأهداف.