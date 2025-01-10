ريال مدريد يصعد لكلاسيكو السوبر أمام برشلونة بالفوز على ريال مايوركا

بعد مباراة عصبية انتهت بمشاجرة بين لاعبي الفريقين، تأهل ريال مدريد لنهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، بعد فوزه مساء الخميس على ريال مايوركا بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) بالدور نصف النهائي.

وبهذا يلتقي الريال في النهائي مع غريمه التقليدي برشلونة، الذي كان صعد للنهائي، على حساب أتلتيك بيلباو، بعد الفوز عليه بهدفين نظيفين يوم الأربعاء الماضي.

افتتح ثلاثية الريال الإنجليزي جود بيلينغهام في الدقيقة 65، ثم السلوفاكي مارتن فليجانت مدافع مايوركا بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، وأخيرا البرازيلي رودريغو في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

شهدت المباراة في نهايتها مشاجرة بين لاعبي الفريقين، على إثر اشتباك بين البرازيلي فينيسيوس مهاجم الريال، والإسباني بابلو مافيو مدافع مايوركا، حيث ظل اللاعبان يتناوشان أغلب فترات المباراة، وفي اللحظات الأخيرة من المباراة حصل الصدام بينهما، ليشهد الملعب حالة من الهرج والمرج بين اللاعبين، لكن تم السيطرة على الموقف سريعا.

هذا وسوف تقام مواجهة الكلاسيكو بين الريال والبارسا على الكأس، مساء الأحد المقبل، الساعة السابعة بتوقيت “غرينيتش” (العاشرة بتوقيت مكة المكرمة).