سوق الانتقالات الشتوية.. إشبيلية يعلن ضم قاهر المنتخب الإيطالي

أعلن نادي إشبيلية الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، التعاقد مع الجناح الأيسر السويسري روبن فارغاس، قادمًا من نادي أوغسبورغ الألماني، في صفقة بلغت قيمتها 7 ملايين يورو، وفقًا لموقع ترانسفير ماركت.

تأتي هذه الخطوة في ظل سعي النادي الإسباني لتدعيم صفوفه ببعض اللاعبين، أملًا في تحسين النتائج التي اهتزت كثيرًا في الفترة الأخيرة، وجعلت ترتيب الفريق يتراجع إلى المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري، بعد أن خاض 18 مباراة فاز في 4 منها فقط، بينما خسر في 8 وتعادل في 6 مباريات.

وكان فارغاس قد انضم إلى نادي أغسبورغ في عام 2019، قادمًا من نادي لويرزن السويسري، وشارك مع أوغسبورغ في 161 مباراة، سجل خلالها 23 هدفًا.

أما على الصعيد الدولي، فقد شارك فارغاس في 50 مباراة دولية مع المنتخب السويسري، وكان أحد لاعبي الفريق الأساسيين في كل مبارياته ببطولة كأس العالم في قطر 2022 وبطولة أمم أوروبا 2024 أيضًا. وكانت أهم مباريات اللاعب في مسيرته الدولية، هي المباراة التي قهر فيها المنتخب الإيطالي بدور الـ16 لبطولة أمم أوروبا الأخيرة، وانتهت بفوز المنتخب السويسري على نظيره الإيطالي بهدفين نظيفين، كان فارغاس هو صاحب البصمة فيهما، إذ صنع الأول وسجل الثاني.

وروبن فارغاس من مواليد 5 من أغسطس/آب 1998، لأم سويسرية وأب من الدومينيكان.