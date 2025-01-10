سوق الانتقالات الشتوية.. بيلينغهام الصغير على رادار أرسنال

بعد سنوات قليلة من التألق الكبير للاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام مع ريال مدريد الإسباني، ومن قبله بوروسيا دورتموند الألماني، سطع مؤخرا نجم شقيقه الأصغر جوبي بيلينغهام الذي يلعب في مركز مشابه لمركز شقيقه، ولكن بنادي سندر لاند، أحد أندية دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، الذي بات أحد الأهداف الرئيسة لعدد من الأندية الكبيرة، وتحديدا نادي أرسنال الذي يأمل في ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وفقا لما أعلنه موقع (ترانسفير ماركت)، الخميس.

وكان اللاعب البالغ من العمر 19 عاما قد تطور أداؤه بمعدل أثار إعجاب المراقبين، كما أن مستواه مع سندرلاند هذا الموسم لفت اهتمام العديد من عمالقة أوروبا نحوه. حيث تألق اللاعب تحت قيادة المدرب الفرنسي ريجيس لو بريس، الذي اعتمد عليه بشكل أساسي كلاعب محور بوسط الملعب، أسهم بشكل كبير في نجاح سندرلاند حتى الآن، حيث يحتل حاليا المركز الرابع في دوري البطولة الإنجليزية.

وعلى الرغم من أن بلينغهام الصغير لا يزال مراهقا، إلا أنه أصبح يمتلك خبرة كبيرة مقارنة بسنه، حيث لعب حتى ما يقرب من 100 مباراة احترافية، مع منتخب إنجلترا تحت 21 سنة، ومع ناديه الإنجليزي.

هذا الموسم شارك بيلينغهام مع سندرلاند في 23 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف، وصنع 3، وقد ارتفعت قيمته المالية، في تحديث القيمة السوقية للبطولة الأخيرة.

ووفقا لـ(ترانسفير ماركت) فإن القيمة السوقية للاعب الصاعد ارتفعت، بمقدار 6 ملايين يورو، ليصبح الآن هو اللاعب الأكثر قيمة للاعبين مواليد 2005 بـ18 مليون يورو، بعد الثلاثي الفرنسي ليني يورو مدافع مانشستر يونايتد، والتركي كينان يلديز مهاجم يوفنتوس، والتركي أردا غولر مهاجم ريال مدريد.